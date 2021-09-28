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В України з'явилося друге дихання в боротьбі з "Північним потоком-2" — Арахамія Давид Арахамія розповів, як Європа протистоїть "Північному потоку"

Російський газопровід "Північний потік-2" не дуже просунувся в питанні запуску, заявив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" нардеп, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"На сьогодні "Північний потік-2" не сильно просунувся вперед. Більш того, з'явилися такі жорсткі повідомлення про відключення від системи SWIFT, про такі санкції, про які раніше українцям тільки хотілося б мріяти. Я не знаю, будуть вони втілені в життя чи все-таки потім будуть досягнуті якісь домовленості, але з усім тим Україна активізувалася в цьому процесі", — сказав він.

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За його словами, питання "Північного потоку-2" остаточно не вирішене.

"Якщо ви звернете увагу, наш головний союзник у цьому питанні Польща дуже жорстку риторику зайняла стосовно Німеччини. А сьогодні, з огляду на те, як завершилися вибори в Німеччині, у нас з'явилося друге дихання в цій боротьбі. З огляду на те, як Росія розігналася і показала всім, що вона готова використовувати "Північний потік-2" як, по суті, зброю, і розгойдала ціну на газ до майже 1 тис. євро, то всі в Європі чітко побачили, що вірити обіцянкам Росії в цьому питанні - це себе не поважати", — сказав він.

Нагадаємо, російський "Газпром" 10 вересня заявив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" в обхід України. "На ранковій оперативній нараді у ВАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 будівництво газопроводу "Північний потік-2" завершено", — повідомлялося в заяві "Газпрому".

Політолог Вадим Карасьов заявив, що Україна може вплинути на сертифікацію газопроводу "Північний потік-2". "Якщо буде затягуватися процес сертифікації, то ми будемо прокачувати певну кількість газу в Європу, тоді працюватиме наша ГТС у повному масштабі. Тобто такий варіант є", — розповів він.