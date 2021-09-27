18:06, Сьогодні

"Українці стануть біднішими": ексміністр оцінив проєкт держбюджету-2022 Андрій Рева, зокрема, розповів про ситуацію з комунальними субсидіями

У проєкті державного бюджету на 2022 рік передбачене скорочення соціальних програм, а мінімальні зарплати зростатимуть повільніше, ніж інфляція.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" ексміністр соціальної політики Андрій Рева.

"Факт залишається фактом - іде скорочення соціальних бюджетних програм, люди стають біднішими. Вдумайтеся, вони на наступний рік зростання мінімальної зарплати закладають 200 грн - 3%. А інфляцію офіційну закладають 6%. Тобто вони вже прогнозують, що 40% наших людей, які сплачують ЄСВ у Пенсійний фонд, стануть біднішими. Навіть за цими офіційними цифрами", - заявив ексміністр.

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Рева також відмітив скорочення одержувачів комунальних субсидій:

"Квітнева 420-та постанова КМУ скоротить кількість субсидіантів на мільйон домогосподарств - тільки за рахунок скорочення так званих комісій щодо житлових субсидій. Друга дія - коли вони скорочують норми споживання, вони зменшують розмір субсидії для тих, хто залишається. Такими драконівськими заходами вони намагаються вкластися в бюджетні цифри, які вони закладають у бюджет-2022".

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Нагадаємо, 15 вересня Міністерство фінансів представило проєкт державного бюджету України на 2022 рік. У проєкті держбюджету на безпеку й оборону запланували майже 320 млрд грн, на освіту – 172 млрд грн, на медицину – майже 194 млрд, соціальний захист – 320 млрд. Зросте бюджет Пенсійного фонду – до 531 млрд грн, на дороги – 79 млрд грн, на погашення держборгу – 393 млрд грн.

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав проєкт держбюджету на 2022 рік одним з найкращих.

"Якщо ми говоримо в цілому про цей бюджет, то він значно кращий від тих бюджетів, які я бачив за останні 15 років. Що мені дуже подобається в цьому бюджеті - що менший відсоток валового внутрішнього продукту перерозподіляється через державний бюджет. А це значить, що роль держави стає меншою, і більше віддається влади та сил для розвитку приватного бізнесу, і більше влади та сили отримують місцеві бюджети", — сказав він.

Раніше про основні параметри держбюджету на 2022 рік в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів міністр фінансів Сергій Марченко.