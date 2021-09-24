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Експерт про опалювальний сезон: без підтримки Кабміну буде важко Про те, чи будуть проблеми з подачею тепла в цьому сезоні, повідомив експерт Володимир Омельченко

В Україні наближається старт опалювального сезону. Про те, чи не очікуються проблеми з подачею тепла в країні, повідомив у програмі "Сьогодні День" в ефірі телеканалу "Україна 24" енергетичний експерт Володимир Омельченко.

Він зазначив, що український уряд має співпрацювати з енергетичними компаніями. За його словами, не тільки в Україні питання опалення взимку є актуальним.

Я думаю, якщо уряд ефективно працюватиме з компанією НАК "Нафтогаз Україна", з енергетичними компаніями, то особливо великих проблем, може, і не буде. Але дійсно, високі ціни на газ, які не тільки турбують українців і український уряд, а й італійський уряд і британський уряд, де вже вживають надзвичайних заходів, щоб пройти нормально опалювальний сезон. Тому, я думаю, що без підтримки уряду компаніям важко буде реалізувати позитивний сценарій на опалювальний сезон", - зазначив Володимир Омельченко.

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Раніше повідомлялося, що в Україні зняли обмеження на відключення населення за заборгованість за комунальні послуги, яке передбачалося законодавством в умовах адаптивного карантину. Подробиці розповіла в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно. За її словами, в українців найбільша заборгованість "не за газ, не за електрику".

"Найменша заборгованість за електрику, оскільки її вимикають, не чекаючи великих накопичень. Наприклад, якщо впродовж трьох місяців не було проплати, спочатку надходить смс-повідомлення, потім письмове повідомлення, в платіжці сказано, що протягом певного терміну несплати, 10 днів здається, вам вимкнуть", - сказала експертка.

Треба зазначити, що заборгованість українців за комунальні послуги становить понад 70 мільярдів гривень. Основні позиції, за якими накопичилися борги — це газ, опалення та гаряча вода. Тенденція не змінюється роками. Серед боржників чимало людей з великими доходами. Натомість пенсіонери та бюджетники намагаються розраховуватися за комуналку вчасно. Ситуацію прокоментував в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" ексміністр соціальної політики Андрій Рева.

"Звичайно, це дуже багато. Я для себе особисто, щоб зрозуміти тенденцію, порівнюю з тими боргами, які були на цю дату рік, два, три тому. Зараз ми кажемо, що 76 млрд, а скільки було минулого, позаминулого року? Якщо ви подивитеся, то зростання заборгованості за цей рік становить понад 5 млрд гривень. Це говорить про те, що у людей немає грошей, аби сплачувати комунальні послуги", — сказав він.