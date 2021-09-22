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"Чисте свинство": доктор Комаровський обурився цінами на соняшникову олію Те, що олія в Україні коштує дорожче, ніж у Польщі, Комаровський назвав "кричущою несправедливістю"

Соняшникова олія в Україні коштує дорожче, ніж у Польщі, і це кричуща несправедливість, влада повинна вирішувати проблеми простих людей. Таку думку в ефірі програми "Хард з Влащенко" на каналі "Україна 24" висловив доктор Євген Комаровський.

"Я вчора зв'язався зі своїми друзями, які живуть у Польщі, і запитав, скільки там коштує соняшникова олія. Вони сказали, що тут по акції літр 27 грн на наші гроші, але загалом - 34. У нас пів літри приблизно 40. Вас не дивує те, що в Україні соняшникова олія коштує в чотири рази дорожче, ніж у Польщі ?! Це чисте, зрозуміле свинство. Ніхто ніфіга не знає про газ, надра, хто їх там видобуває, які дозволи потрібно отримати, куди газ закачати, це все такі таємниці, як я вам зараз почну розповідати про різницю між антибіотиками. Все це покрито мороком для середньостатистичного українця. Але коли ми бачимо, що вся країна перетворена на плантацію соняшників, і при цьому соняшникова олія (дорога - ред.)..." - обурився Комаровський.

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У зв'язку з цим доктор вважає, що головне завдання влади - "не допустити кричущої несправедливості".

"Є мільйони людей, у яких щодня дуже зрозумілі проблеми, які можна швидко вирішити, і завдання влади - не морочити нам усім голови, а зробити зрозумілі звичайній людині речі. Еліта думає, що знає, про що думають люди... Я вирішив, що мені треба тут з'явитися, щоб ви почули, що про вас насправді думають", - сказав Комаровський.

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Нагадаємо, що за рік ціни на соняшникову олію зросли на 80%, і експерти сподіваються, що у вересні продукт подешевшає. "Ціни на олію за рік зросли на 80%, зараз літрова пляшка коштує 70 грн. Втім, у вересні продукт подешевшає, на це сподіваються експерти Інституту аграрної економіки. Вже на початку осені господарства почнуть збирати урожай соняшнику, а переробники будуть поставляти на ринок олію першого віджиму. Внутрішній ринок буде насичений, тому і ціни падатимуть", - йдеться в сюжеті на каналі "Україна 24".