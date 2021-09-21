13:14, Сьогодні

Внесок у розвиток країни: в SCM розповіли, скільки витрачають на соціальні проєкти Наталя Ємченко розповіла, для чого компанія вкладає кошти в проєкти з поліпшення якості життя

Компанія SCM платить до 40 млрд грн податків державі та 5,5 млрд грн на соціальні проєкти — про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" директорка зі зв'язків з громадськістю компанії SCM Наталя Ємченко.

"Крім того, що ми відправляємо близько 40 млрд грн на податки, ми за перше півріччя на великі соціальні проєкти направляємо близько 5,5 млрд грн додатково до податків. Що це за проєкти? Наприклад, Метінвест в Маріуполі почав будівництво першого приватного технічного вишу в Україні. Це повністю нова будівля, новий сучасний кампус. Це дуальна система освіти. Ми претендуємо на те, щоб створити найкращий технічний виш в країні. З одного боку, це наш внесок у розвиток країни, але паралельно ми показуємо державі, суспільству, що ми партнери", — сказала вона.

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Ємченко пояснила, для чого це потрібно компанії.

"Ми не можемо заплатити податки, і сидіти чекати. Чому? Тому що дуже швидко все змінюється. Боротьба за людей, конкуренція — вона тут і зараз. І нам потрібно конкурувати за людей тут і зараз. Маріуполь, на жаль, не дуже далеко розташовується від війни, у своєрідному тупику. Тому йому потрібно конкурувати вдвічі швидше, ніж усім іншим містам. Тому ми в Маріуполі спільно з містом робимо величезну кількість проєктів з інфраструктури — будуємо парки, площі, причали. Ми робимо багато конкретних речей, щоб покращилася якість життя", — сказала вона.

Раніше Наталія Ємченко розповіла, чи складно вести в Україні успішний бізнес "в білу", сплачуючи всі податки.

"Великий бізнес виступає певним орієнтиром, прикладом, і на своєму прикладі показує, як це робити. Ми взяли курс на повну сплату податків ще 2000 року, коли це було взагалі не модно... Якщо рішення прийнято, то бізнес може залишатися конкурентним, сплачуючи всі податки", — сказала вона.