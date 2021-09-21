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Бізнес може залишатися конкурентним — в SCM висловилися про сплату податків Наталя Ємченко розповіла, чи важко в Україні вести успішний білий бізнес

У Мінекономіки хочуть зменшити частку тіньової економіки до 25%. Компанію SCM ставлять у приклад, коли йдеться про ведення бізнесу "в білу". Чи складно так вести бізнес в Україні, розповіла в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" директорка зі зв'язків з громадськістю компанії SCM Наталя Ємченко.

"По-перше, 30% (тіньового бізнесу - ред.) — це офіційні цифри, бродять цифри й 40%, і 45%. Звичайно, з одного боку, це результат дуже складної податкової системи, яка для деяких здається непосильною. З іншого боку, крім податкової системи, це ще і митниця, тобто це велике завдання для держави. У цьому сенсі великий бізнес виступає певним орієнтиром, прикладом, і на своєму прикладі показує, як це робити", — сказала вона.

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Ємченко розповіла, скільки податків сплатили компанії, в які інвестувала SCM.

"Ми взяли курс на повну сплату податків ще 2000-го року, коли це було взагалі не модно. У 2012 році ми зробили дослідження, подивилися, як бізнес SCM ... SCM — це велика інвестиційна компанія, ми інвестуємо в великі бізнеси. Метінвест — найбільша металургійна компанія в Україні, вона входить в топ-10 у світі, ДТЕК — найбільша енергетична компанія. ПУМБ - напевно, найбільший приватний банк в Україні. Тобто у нас дуже великі інвестиції. У 2012 році на нашу частку припадало 3,9% ВВП. А в сплаті податків на нашу частку припадало понад 5% ВВП. Виходить, ми відсотків на 30 більше платили податків, ніж в середньому по країні. Ось ці 30% і є. Якщо рішення прийнято, то бізнес може залишатися конкурентним, сплачуючи всі податки", — сказала вона.

Раніше економіст Олег Пендзин розповів, що безготівкові розрахунки можуть вивести економіку з тіні. "З точки зору держави це суттєвий крок до виходу економіки з тіні. Ми повинні розуміти, що все, що пройшло через POS-термінал, легальний рахунок, обов'язково оподатковується. Це прекрасний спосіб зменшити частку тіньової економіки, яка в Україні сьогодні в порівняльних розрахунках від 30 до 40%, і це величезний плюс", — заявив він.

Економічний експерт Борис Кушнірук виступив з критикою законопроєкту, який передбачає збільшення податків. "Всі ідеї про підвищення податків, до того ж з січня наступного року, є вкрай недолугими та можуть мати погані наслідки для бізнесу, який і так потерпає від величезних проблем", — сказав він.