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Погані наслідки для бізнесу — економіст розкритикував законопроєкт про податки Борис Кушнірук розповів, до чого може призвести ухвалення закону про підвищення податків в Україні

Підвищення податків може мати погані наслідки для бізнесу — про це заявив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" економічний експерт Борис Кушнірук. Так він прокоментував підготовку до другого читання в Раді законопроєкту №5600.

"По-перше, я б відзначив, що депутати та урядовці хочуть порушити чинне податкове законодавство – Податковий кодекс і Бюджетний кодекс, які чітко встановлюють, що нові податки та зміни ставок податків не можуть встановлюватися на новий бюджетний рік, якщо вони не були введені до 1 липня поточного року. Таким чином навіть якщо ви хочете вводити якісь податкові новації, то на наступний бюджетний рік їх водити не можна, а лише з 2023 року. Чи захочуть вкотре наші депутати з урядовцями порушити чинне законодавство – не знаю, але це дуже погана історія, тому що як може будь-який бізнес в Україні щось планувати, якщо можна ввести податки, які абсолютно не передбачені в планах фінансових компаній на наступний рік", — сказав він.

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Експерт попередив про можливість нової кризи у світі та в Україні.

"Друга складова історії пов’язана з тим, що справді на сьогоднішній день ми спостерігаємо стрімке падіння цін, наприклад, на залізну руду і металургійну продукцію. Криза в Китаї може обвалити суттєво ціни на металургійну продукцію. У нас є певні позитиви за рахунок гарного врожаю цього року, але це точно не перекриє ті проблеми, які ми матимемо у зв’язку з падінням цін на іншу частину експорту. Крім того, світ взагалі може скотитися в нову хвилю економічної кризи, тому, безперечно, всі ідеї про підвищення податків, до того ж з січня наступного року, є вкрай недолугими і можуть мати погані наслідки для бізнесу, який і так потерпає від величезних проблем, пов’язаних як з об’єктивними обставинами, зокрема й з пандемією, так і від просто некомпетентності наших можновладців", — сказав він.

Нагадаємо, проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України був ухвалений Верховною Радою в першому читанні 1 липня. Він підвищує деякі податкові ставки, зокрема акцизи та податки.

Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко розкритикував цей законопроєкт та назвав його антиукраїнським. "Я проти цього закону, тому що він вбиває робочі місця українців. Тому що цей закон про нові податки призведе до збільшення цін на продукти, на життя. Цей закон робить нашу економіку і наше виробництво неконкурентними. Нові податки або збільшення старих податків веде до одного — до втрати конкурентності, до втрати не тільки зовнішнього, але і внутрішнього ринку", — заявив він.