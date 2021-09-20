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Закон про олігархів може позначитися на простих українцях — Бацман Українці ніколи не терпітимуть диктатури — журналістка про наслідки ухвалення скандального закону

Так званий законопроєкт про олігархів №5599, який до другого читання підтримав 17 вересня Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, буде спрямований не стільки на олігархів, скільки на звичайних українців. Якщо документ ухвалять, звичайні люди відчують наслідки цього Закону, повідомила у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" журналістка Алеся Бацман.

Вона зазначила, що проєкт закону №5599 великих незручностей олігархам в Україні не принесе. Бацман підкреслила, що так званий закон про олігархів завдасть шкоди інвестиціям і як наслідок бізнесу в країні.

"Ми ж не сумніваємося, що олігархи дуже захищені люди, у них є гроші, у них є армія юристів. Я не думаю, що по них якраз цей законопроєкт дуже сильно вдарить, і вони дуже сильно постраждають. А ось прості люди, ми з вами, просто звичайні люди, вони якраз на собі відчують наслідки ці. Запорука демократичної країни, яка прогресивно розвивається, полягає в тому, щоб в державі функціонували інститути, була диверсифікація влади, і була свобода слова.. Будь-яка диктатура обтяжена тим, що звичайна людина позбавляється будь-якого права — права на роботу, права на особистий бізнес, права на відстоювання своїх інтересів, права на те, щоб себе захистити", - сказала журналістка.

В якості негативного прикладу Байман назвала Росію, де ЗМІ давно втратили незалежність.

"Подивіться на Росію. Що відбувається в Росії? У Росії всі засоби масової інформації зосереджені в одних руках, якщо ми говоримо про те, що влада — це збірний образ. Всі канали належать російській владі. Ви, напевно, вже стежили за тим, як там проходили вибори, ви бачили результати цих виборів? Ви бачили дільниці, на яких практично 100% голосів виборці віддають за якогось кандидата від влади?",- зазначила Бацман.

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Журналістка також висловила думку, що так званий законопроєкт про олігархів №5599, вплине в Україні на економіку в цілому. За її словами, якщо документ стане законом, він позначиться на матеріальній захищеності кожного громадянина України.

"Це не може не вплинути на економіку, це однозначно вплине. Це насправді про всіх, про нас, тому що в підсумку цей законопроєкт, якщо він стане законом, він залізе в кишеню кожному. Тому що якщо змінюється фактичний лад українців, тобто, якщо згортається свобода слова, забираються телеканали, забираються ЗМІ — ось єдиний початок який зараз в Росії та Білорусі. Після цього настає наступний крок-економіка. Тоді включається фактор того, що не йдуть інвестори, не йде розвиток, немає зарплати, згортається все інше", — повідомила Бацман.

Журналістка вважає, що українці, які не звикли до диктатури, ніколи не допустять її в країні.

"Українці не сприймають диктатуру. Тут це ніколи не станеться. Тому в інтересах самої влади, в інтересах народних депутатів, звичайно ж, не розглядати такий законопроєкт", - повідомила журналістка.

Нагадаємо, що 20 вересня погоджувальна рада Верховної Ради включила законопроєкт про олігархів до порядку денного пленарного тижня, повідомляє офіційний сайт парламенту. Законопроєкт був включений до порядку за пропозицією фракції "Слуга народу".

Голова партії "Голос", нардеп Кіра Рудик у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" повідомила, що проєкт закону №5599 може стати приводом для звинувачення інвесторів у тому, що вони олігархи. "Цей антиолігархічний закон не проти олігархів, він про концентрацію влади в одних руках, і він про те, щоб мати можливість контролювати тих чи інших людей в Україні. Я не уявляю, яким чином можна боротися за те, щоб до нас приходили інвестиції та одночасно говорити, що коли ви (інвестори – ред.) прийдете в Україну, тут вас можуть звинуватити в тому, що ви олігарх, і публічно вас внести до Реєстру, тому що так вирішить РНБО. Це взагалі нечувано і ніде у світі таким чином це не працює", - підкреслила вона.