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Українці вважають податкову систему несправедливою - опитування Українці також розповіли, чим загрожує законопроєкт про підвищення податків для бізнесу

Українці вважають несправедливою податкову систему в країні. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research.

Зокрема, більш ніж половина (71%) жителів українських міст вважають податкову систему несправедливою. Стосовно того, чи сплачує більшість українців податки, 47% респондентів вважають, що податки сплачуються більшістю українців не в повному обсязі, 28% - не сплачуються взагалі, а 13% - сплачуються у повному обсязі.

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Стосовно сфери, яка найбільше наповнює держбюджет України, опитані найчастіше виділяли важку промисловість (27%) та податки на доходи фізичних осіб (20%).

Більшість респондентів вважають, що ухвалення законопроєкту про підвищення податків для бізнесу матиме здебільшого наступні негативні наслідки: бізнес буде змушений перейти в тінь (56%), менша кількість людей матиме бажання розпочати власний бізнес (46%), бізнес буде змушений скоротити кількість робочих місць (39%). Про такі позитивні наслідки від підвищення податків для бізнесу, як збільшення розміру надходжень до державного бюджету та покращення економічної ситуації в країні, говорять менше ніж 15% аудиторії.

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus показує структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення опитування: 15 вересня 2021 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

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Раніше соціологічна компанія Gradus Research провела дослідження, чи сортують сміття українці.