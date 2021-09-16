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Україна може вплинути на сертифікацію газогону "Північний потік-2" - Карасьов "Україні потрібно вибудувати діалог з США і ФРН, щоб відтермінувати запуск" Північного потоку-2 ", - політолог про транзит газу в Європу

У МЗС України заявили, що українська позиція щодо сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" залишається незмінною. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна починає "Дружній" тиск на європейських партнерів, щоб ті переходили від слів до справи.

Про те, яким чином Україна може вплинути на процес сертифікації російської газової труби, в програмі "Сьогодні ввечері" повідомив в ефірі на телеканалі "Україна 24" політолог Вадим Карасьов.

На питання про те, чи зможе РФ отримати сертифікацію "Північного потоку-2" вже в жовтні, Карасьов відповів, що це малоймовірно. За його словами, цей процес може фінішувати не раніше наступного року.

"Поки це не вдається, тому що ми знаємо, що за деякими прогнозами серйозних експертів, процес сертифікації "Північного потоку-2" може закінчитися тільки на початку 2022 року. Таким чином, до кінця року ще чотири місяці. Так, Росії вигідно це робити, для нас вигідно затягувати (процес сертифікації – ред.). До речі, якщо буде затягуватися процес сертифікації, то ми будемо прокачувати певну кількість газу в Європу, тоді буде працювати наша ГТС в повну силу. Тобто такий варіант є, я думаю, що Кулеба мав на увазі якраз це - що, якщо ви не хочете дати якісь конкретні гарантії, ні такі, як в майбутньому про зелену енергетику або якісь там компенсації міфічні, то ось є конкретно проблема і її потрібно вирішувати так", - зазначив політолог.

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Карасьов також висловив точку зору про те, які Україні потрібно зробити кроки, враховуючи ситуацію з газопроводом РФ. На його думку, українська сторона зараз повинні вибудувати діалог з США і ФРН – тими особами, які займаються питанням "Північного потоку-2".

"Є повноваження по "Північному потоку-2 від США і був призначений уповноважений від Німеччини, про це домовилися Меркель і Зеленський, коли Меркель була з візитом у Києві, і це був якраз конкретний результат цього візиту. Для нашого боку, до речі, це дуже важливо. Тому потрібно в рамках нашого Міністерства енергетики, Нафтогазу, керівництва офісу Міністерства закордонних справ з уповноваженими по "Північному потоку-2" від США і Німеччини розробляти цю стратегію або дорожню карту — як зробити так, щоб сертифікація "Північного потоку-2" була в термінах відтягнута. А по-друге, щоб цей процес або пакет був сертифікований в наших інтересах або в наших умовах", - повідомив Карасьов.

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Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона хоче від своїх європейських партнерів більш конкретних гарантій, пов'язаних з прокачуванням газу в Європу по газопроводу "Північному потоку-2".

"Позиція України щодо "Північного потоку-2" незмінна. Настав час партнерам прийти від обіцянок до конкретних гарантій. Ми доносимо до наших партнерів і вимагаємо, що прийшов час перейти до конкретних дій від обіцянок. За поточним станом позиція України залишається незмінною. Ми бачимо, що партнери чують те, що ми їм говоримо, пропозиції, які ми вносимо, але рішення ще не прийняті. Будемо продовжені переговори, виключно дружній тиск на партнерів, тому що, ще раз підкреслюю, час переходити від слів до конкретних гарантій, тому що ми бачимо, що Російська Федерація на європейському газовому ринку перейшла до конкретних дій", — повідомив міністр закордонних справ на брифінгу.

Варто зазначити, що, за словами радниці голови правління НАК "Нафтогаз України" Світлани Заліщук, Росія, відмовившись від транзиту газу по українській газотранспортній системі, штучно завищує ціни на газ в Європі. Вона це робить для того, щоб швидше запустити "Північний потік-2". Про це вона заявила в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24".

"Сьогодні прессекретар Путіна заявив, що із запуском "Північного потоку" ціни стабілізуються. Це його пряма мова. І це свідчить, що насправді сьогоднішнє подорожчання, відмова бронювати українські потужності для продовження транзиту газу, — це штучне завищення ціни. Росія використовує ситуацію для того, щоб посилити вплив на Україну і запустити "Північний потік-2", можливо, навіть в обхід сертифікації", — сказала вона.