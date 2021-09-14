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Україні не загрожує зростання ціни на газ завдяки ініціативі Зеленського - нардепка "Зараз Росія намагається використовувати газ як елемент шантажу", - сказала Янченко

У світі спостерігається тенденція збільшення ціни на блакитне паливо, проте населення України як і раніше купуватиме газ за заниженою ціною. У "Слузі народу" повідомили, що дана ініціатива виходила від глави держави Володимира Зеленського. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" повідомила народний депутат Галина Янченко.

"Зараз Росія намагається використовувати газ як елемент шантажу. Україна нарешті повинна достукатися, переконати ЄС, донести, що Росія використовує газ не як економічний інструмент, а як інструмент шантажу і тиску. Вони (Росія, — ред.) намагаються шантажувати західних колег, зокрема Німеччину, ввести швидше "Північний потік-2" в стрій, і забути про всі міжнародні стандарти. Росіяни намагаються у свій типовий спосіб тиснути на ЄС різким підняттям цін", - повідомила нардеп.

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Янченко зазначила, що завдяки президентській ініціативі українці зможуть поки платити за газ за ціною, яка була закладена в річний контракт, і яка нижча, ніж ціна для населення в інших країнах. Така ціна (7,96 грн за кубометр газу) діятиме до кінця квітня наступного року.

"Україні це, на щастя, не загрожує завдяки ініціативі президента Зеленського, який запропонував зафіксувати річну ціну на газ. До 1 травня 2022 року ціна і для населення, і для постачальників гарячої води та тепла для населення не зміниться – вона становитиме 7,96 грн. І це попри те, що ціна в Європі вже втричі вища. Ми в Україні як влада дбаємо про населення і намагаємося вжити всіх заходів, щоб зберегти цю доступну для населення ціну і не підіймати її відповідно до ринкової кон'юнктури", - повідомила Янченко.

Варто зазначити, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також підтвердив інформацію, яку в ефірі озвучила нардеп. "Ціна газу зафіксована річним контрактом "Нафтогазу" на рівні 7,96 грн. Цей контракт діє до 1 травня наступного року", – зазначив Шмигаль під час пресконференції у вівторок, 14 вересня.

Однак експерт з консалтингу Геннадій Кобаль вважає, що в Україні ціна на газ неминуче зросте. За його словами, сьогодні українці платять за газ 8 гривень, в той час як в інших країнах споживач віддає втричі більше. Про це він повідомив на телеканалі "Україна 24".

"Україна як частина європейського газового ринку з недавніх часів також зараз утримує досить високі ціни на газ. Але треба сказати, що у нас ситуація трошки краща. У нас залишився з минулого року газ у підземних сховищах, у нас є власний видобуток газу, і це нам трохи полегшує ситуацію. У нас населення купує газ по 8 грн, коли на ринку він сьогодні коштує 24 грн", – повідомив Кобаль.