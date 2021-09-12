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"Труїти українців вигідно": експерт розповів про підроблені продукти в магазинах За словами Максима Несміянова, потік фальсифікату ніхто не контролює

В Україні в магазинах зростає кількість фальсифікованих неякісних продуктів. Виробники підробок відбуваються невеликими штрафами.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок Вихідний" на телеканалі "Україна 24" розповів виконавчий директор "Союзу споживачів України" Максим Несміянов.

"Розповім про ковбасу. У Києві продається ковбаса, написано - "для дітей". Я документи піднімаю - ніяка не для дітей. Думаю, поїду на адресу цього заводу під Києвом. Приїжджаю за адресою - там роблять аргон, кисень, там немає продуктового заводу, це в Петровському, вул. Київська, 29. В країні страшний бардак, просто все гірше, гірше й гірше. Вже й адреси б'ють несправжні! І нікому діла до цього немає. Ось у чому проблема", - підкреслив глава "Союзу споживачів України".

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Несміянов навів ще один яскравий приклад фальсифікації продуктів:

"У грудні Антимонопольний комітет впіймав величезні молокозаводи, які у всіх супермаркетах продають своє масло, за фактом підробки. Що він зробив? Оштрафував на 5% від обороту. Шановні глядачі, якщо ви отримуєте зарплату, ви платите 22% ЄСВ - 18% на прибуток, 1,5% військовий збір. А тут, якщо ви труїте українців, ви платите 5% і вільні. Жодної кримінальної відповідальності, нічого".

Експерт озвучив цифри, "щоб ви розуміли, наскільки вигідно труїти українців":

"Ви вирішили стати нечесним мільйонером. Купуєте маргарин по 35 грн/кг, фасуєте його в брусочки по 200 грам, у вас виходить собівартість 7 грн. І продаєте його по 15 в інтернеті під виглядом масла. Це на прикладі молокозаводу, який знаходиться в Таращі. Вже на київських базарах він коштує 35 грн. Навар 400%! І ти 5% заплатиш державі, чому б не труїти українців? І нікому не вигідно розламати цей ланцюжок".

При цьому Несміянов назвав "катастрофою" ситуацію в контролюючих органах, де "йде поголовне звільнення".

"Питання: хто зараз взагалі буде щось перевіряти? Ми ж хотіли школи перевірити в Києві, а нам не дали, немає персоналу... Додали мене в Facebook в арабську групу, де залишають відгуки про заклади харчування. Я і їду в один заклад, спускаюся до цеху, відкриваю холодильник, а там просто потоки застиглої крові, у мене відео на Youtube є, просто жах! Приходить місцевий власник, йому взагалі все одно, я йому кажу: "Ти порядок наведеш? У тебе тут такий ср*ч, я в житті не бачив!" А він мені каже: "А в чому проблема?" А нещодавно перевірили відому мережу "Ашан", будь ласка: ікра прострочена, халва прострочена, солодощі прострочені. Я відзначив цю мережу в Facebook, і хтось відповів? Ні. В мене скільки контролюючих органів у друзях, хтось вийшов на перевірку? Ні. Тому що великі гроші", - підкреслив він.

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Раніше телеканал "Україна 24" повідомляв, що щорічно на прилавках українських магазинів стає більше продуктів, що містять небезпечні для здоров'я компоненти, зокрема Е-домішки. Деякі з них в Україні дозволені в невеликій кількості, а деякі - заборонені, проте інформацію про них на упаковці добре маскують.

Лікарі радять прискіпливо вивчати позначки перед купівлею товару, щоб не нашкодити собі.

"Е-шки можуть викликати такі захворювання, як захворювання серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, онкологію й алергічні реакції, які можуть призвести до анафілаксії", - попередив сімейний лікар Владислав Ващенко.