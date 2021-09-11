21:17, Вчора

Коронавірус пощадив економіку України: експерт назвав причини Андерс Ослунд також назвав проблеми української економіки

Коронавірус не спричинив значного падіння економіки України, хоча й стрімке зростання їй теж не світить.

Таку думку висловив під час форуму YES Brainstorming, який транслював телеканал "Україна 24", шведський економіст і дипломат Андерс Ослунд.

"Минулого року був вплив через те, що економіка зупинилася навесні, цього року практично ні. Перша причина - тут мало туризму, і галузь мало втратила через те, що вони не приїдуть, а також українці мало виїжджали за кордон. І друга причина в тому, що українська економіка - це в основному сталь і сільське господарство, і COVID-19 мало впливає на виробництво в цих галузях. Водночас там зараз чудові ціни, ніколи ціни українського експорту не виглядали так добре", - сказав він.

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За словами експерта, проблема одна - "інфляція понад 10%, це означає, що потрібно підвищити облікову ставку НБУ, зараз вона 8,5%".

"І головна проблема економіки - низька макроекономічна стабільність, низьке економічне зростання. Цього року світова економіка, ймовірно, збільшиться на 6,5%, очікується, що українська економіка зросте лише на 3,5%. Чому? Тому що тут мало інвестицій через те, що складно захищати права власників", - сказав Ослунд.

Раніше заступник глави Мінекономіки Тарас Качка в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що в економіці України сьогодні складається оптимістична картина - зовнішня торгівля зростає, курс гривні стабільний.

"В українській економіці все принаймні непогано. У нас є оптимістична картина з точки зору розвитку торгівлі, на сьогодні ми не впали у порівнянні з 2019-2020 роками. Цього року в нас є зростання експорту з ключовими торговими партнерами на вагомі цифри. Відновилася торгівля з ЄС, продовжує зростати експорт до Китаю. Цього року на нас чекає великий експорт зернових, тому що урожай великий і високі ціни, високі ціни тримаються і на металургію. Очевидно, що в наших доходах, в макрофінансовій стабільності ситуація дуже добра", - сказав він.

Інвестиційний банкір Тарас Козак розповів, що до кінця року істотної девальвації гривні не очікується, і дав пораду, в якій валюті тримати заощадження.

"Я думаю, що якщо вам потрібна валюта для того, щоб купити якісь товари, які прив'язані до ціни у валюті, наприклад, автівка, тоді варто купити цю валюту. Якщо ні, то краще тримати більшу частину своїх коштів у гривнях. Не тримати під матрацом, звісно, а в якихось фінансових інструментах чи на депозитах для того, щоб не падала купівельна спроможність цієї валюти", - пояснив інвестиційний банкір.