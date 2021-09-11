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Росія готується використовувати "Північний потік-2" як зброю - Данилюк Екссекретар РНБО зазначив, що РФ обмежує експорт газу до Європи

Росія створює штучний дефіцит газу в Європі, щоб використовувати газопровід "Північний потік-2" для шантажу Євросоюзу.

Таку думку висловив під час форуму YES Brainstorming, який транслював телеканал "Україна 24", екссекретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк.

За його словами, необхідно відпрацювати сценарій на випадок, "якщо газопровід запускається і використовується як зброя - якими будуть наслідки для України, і що ми будемо тоді робити".

"Зараз Росія просто використовує ситуацію для того, щоб зробити "Північний потік-2" зброєю. Зараз вони обмежують експорт газу до Європи, розуміючи, що взимку газ буде потрібен, у них його немає, вони не накопичили, і тоді взимку вони почнуть качати на повну потужність. І здогадайтеся, через яку трубу вони будуть качати. ​​І на той момент Європа буде в ситуації - або газ, або змушені будуть йти на певні компроміси. Росіяни хочуть шантажем загнати Європу в вигідний для себе варіант сертифікації "Північного потоку-2". І тоді Росія отримає зброю", - зазначив Данилюк.

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Нагадаємо, Росія в обхід України завершує будівництво газопроводу "Північний потік-2" для постачання газу до Європи. Президент США Джо Байден на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським 1 вересня гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" в разі виникнення енергетичної загрози Україні.

Президент Росії Володимир Путін 20 серпня після переговорів з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що перспективи транзиту газу через Україну після 2024 року, коли завершується поточний контракт, залежать від європейських покупців - з урахуванням технічного стану та екологічних характеристик українського маршруту.

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", що Конгрес США наполягатиме на санкціях проти оператора російського газопроводу "Північний потік-2".

"Конгрес вже цієї осені наполягатиме на тому, щоб адміністрація все-таки забрала виняток для цієї компанії в рамках тих санкцій, які Конгрес вже сказав накласти. Мало того, якщо цього не зробить американська адміністрація, є велика ймовірність того, що американський Конгрес прийме або нові санкції, або навіть прибере законодавчу можливість для адміністрації робити будь-які винятки з міркувань національної безпеки щодо цього проєкту", - заявив глава "Нафтогазу".