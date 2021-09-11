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"Важливо для України": у Держдепі зробили заяву щодо санкцій проти "Північного потоку-2" Україна перебуває під тиском Росії через газове питання, зазначив Амос Хохштайн

США хочуть знайти рішення, яке забезпечить роботу газотранспортної системи України після запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це під час форуму YES Brainstorming, який транслював телеканал "Україна 24", повідомив старший радник з питань енергетичної безпеки Держдепу США Амос Хохштайн.

"Я приїхав сюди після того, як "Газпром" заявив про те, що вони завершили будівництво. Безумовно, це важлива подія для мене і США... Я їхав сюди, пам'ятаючи про події 11 вересня 2001 року, пам'ятаючи про питання національної безпеки, про те, наскільки це важливо для нас і України. Я згадую ці терористичні атаки й думаю, що сьогодні Україна перебуває під тиском, піддається терористичним атакам з боку Росії. Я знаю про Майдан, про опір, мені й США дуже хотілося б підтримати Україну в збереженні суверенітету, безпеки. І одне з цих питань - питання "Північного потоку", - заявив радник Держдепу.

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За словами Хохштайна, "Північний потік-2" впливатиме не тільки на Україну, а й на Європу. "І, розуміючи це, США завжди намагалися впливати на ситуацію".

Також він нагадав, що коли Джо Байден став президентом США, "Північний потік-2" був "на 95% завершений":

"Нам це дуже не подобається, але ми розуміємо, що не можемо нічого змінити, перешкодити. Залишилося кілька місяців до його запуску, і ми почали думати, що робити. Ми намагалися знайти таке рішення, яке б забезпечило роботу української газотранспортної системи й безпеку України та Європи... Ми говоримо про низку санкцій, ми дуже серйозно залучені в допомогу Україні, питання національної безпеки".

Щодо санкцій радник Держдепу з питань енергетичної безпеки зазначив:

"По-перше, ми стаємо більш потужними, коли діємо колективно, і це нам має показати ситуацію і позицію щодо "Північного потоку-2". Що ми разом можемо зробити? Німеччина погодилася приєднатися до США щодо заходів проти Росії, якщо вона почне діяти (використовувати газопровід як знаряддя тиску - ред.). Також ми знаємо, що Росія робитиме. Ми заявили, що ми будемо робити, ми озвучили публічно наші заяви, спостерігаємо за Росією. Але зараз ми не будемо обговорювати всі ці заходи, які можемо застосувати, це не для публічного обговорення".

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Нагадаємо, Росія в обхід України завершує будівництво газопроводу "Північний потік-2" для постачання газу до Європи. Президент США Джо Байден на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським 1 вересня гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" в разі виникнення енергетичної загрози Україні.

Президент Росії Володимир Путін 20 серпня після переговорів з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що перспективи транзиту газу через Україну після 2024 року, коли завершується поточний контракт, залежать від європейських покупців - з урахуванням технічного стану та екологічних характеристик українського маршруту.

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", що Конгрес США наполягатиме на санкціях проти оператора російського газопроводу "Північний потік-2".

"Конгрес вже цієї осені наполягатиме на тому, щоб адміністрація все-таки забрала виняток для цієї компанії в рамках тих санкцій, які Конгрес вже сказав накласти. Мало того, якщо цього не зробить американська адміністрація, є велика ймовірність того, що американський Конгрес прийме або нові санкції, або навіть прибере законодавчу можливість для адміністрації робити будь-які винятки з міркувань національної безпеки щодо цього проєкту", - заявив глава "Нафтогазу".