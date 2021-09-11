13:21, Сьогодні

Вітренко розповів, скільки газу накопичила Україна: ми вже перевищили план Енергетична безпека країни є пріоритетом, зазначив глава "Нафтогазу"

В українських підземних сховищах газу (ПСГ) накопичені достатні запаси на опалювальний сезон, незважаючи на зростання цін на блакитне паливо.

Про це повідомив в бесіді під час форуму YES Brainstorming, який транслював телеканал "Україна 24", глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Ми зараз наближаємося до рівня приблизно 19 млрд кубометрів газу в наших сховищах, можливо, буде навіть більше. Ми вже перевищили план, який нам встановив уряд, який сказав, що має бути 17 млрд до початку опалювального сезону. Дійсно, зараз ми імпортуємо газ за дуже високою ціною, але енергетична безпека країни для нас є пріоритетом, і, незважаючи на високі ціни, імпортуємо газ в Україну", - сказав глава "Нафтогазу".

Читайте також: Вітренко про транзит газу через Україну: з боку Путіна відбулася маніпуляція

Як зазначив Вітренко, в 2016-18 роках Україна починала опалювальний сезон приблизно з 16 млрд кубометрів у ПСГ.

"Тобто у нас зараз набагато більше газу. З цієї точки зору ми впевнено дивимося на те, що зможемо забезпечити безперебійні поставки газу в опалювальний сезон для українців", - підкреслив він.

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що Україні потрібні реальні контракти з європейськими компаніями на транзит газу після 2024 року, а не обіцянки Заходу щодо забезпечення транзиту.

"Нам не потрібні обіцянки, а реальні контракти з європейськими компаніями на ті обсяги, які зараз йдуть через Україну. Таким чином ми будемо впевнені в тому, що ці обсяги й надалі йтимуть через Україну. А якщо для якихось додаткових обсягів потрібен "Північний потік-2", то нехай тоді вони вже вкладають контракти на ці додаткові обсяги з "Газпромом", забезпечують відповідність "Північного потоку-2" європейському регулюванню, і тоді в такому ключі будуть розмови", - заявив глава НАК "Нафтогаз".