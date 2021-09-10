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Експрем'єр про "Північний потік-2": Україні треба боротися до останнього За словами Володимира Гройсмана, російський газопровід створено не для транзиту, а для шантажу

Україна мала б запропонувати західним країнам створити консорціум з управління своєю газотранспортною системою, щоб забезпечити транзит газу після запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив на форумі YES Brainstorming, який транслював телеканалі "Україна 24", експрем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Щодо Nord Stream-2 – треба боротися до останнього, щоб він не запрацював на 100% потужність. Україна повинна була запропонувати німцям, Сполученим Штатам, італійцям, європейцям утворити спільний консорціум з управління українською газотранспортною системою. Їх всіх треба було взяти в долю управління, щоб вони тут заробляли гроші теж. І тоді була б інша ситуація", - зазначив Гройсман.

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Водночас, за словами експрем'єра, за останні два роки жодного консорціуму не створено, "тому Україна залишається сам на сам, хоча є певні запевнення нас в тому, що підтримуватимуть Україну".

"Nord Stream-2 - це газогін не для транзиту, а для шантажу. Це зброя Росії", - додав політик.

YES Brainstorming організований Ялтинською європейською стратегією (YES) та Фондом Віктора Пінчука.

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Нагадаємо, Росія в обхід України завершує будівництво газопроводу "Північний потік-2" для доставки газу до Європи. Президент США Джо Байден на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським 1 вересня гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" в разі виникнення енергетичної загрози Україні.

Президент Росії Володимир Путін 20 серпня після переговорів з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що перспективи транзиту газу через Україну після 2024 року, коли завершується поточний контракт, залежать від європейських покупців - з урахуванням технічного стану та екологічних характеристик українського маршруту.