23:12, Вчора

"Треба розраховувати на себе": ексміністр дав українцям пораду щодо пенсій Тимофій Милованов закликав людей "бути відповідальними"

Українці мають вже сьогодні самі дбати про свою старість і накопичувати гроші, не розраховуючи на пенсію від держави.

Про це в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" заявив ексміністр економіки Тимофій Милованов, коментуючи пенсійну реформу в Україні.

"Людина, яка не хоче себе самообманювати, за ці 30 років зрозуміла, що треба розраховувати на себе. Так само держава Україна має розраховувати на себе. Для кожної людини і родини бажано, щоб держава стала кращою, бажано, щоб пенсійна реформа була зроблена. І з часом це буде зроблено. Але через демографічну проблему це не буде зроблено за рік чи два – це буде за багато років. Тому кожна людина має розраховувати на себе і відкладати і зберігати хоч 3-5%", - заявив Милованов.

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Ексміністр закликав людей "бути відповідальними, якщо є така можливість – накопичувати і розраховувати на себе".

"Ви, політики, говорите: ні, не накопичуйте, хай держава забезпечить. І в цьому є ваша безвідповідальність", - додав він.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 3 серпня заявив, що в Україні з 2023 року почнуть запроваджувати соціальні пакети з накопичувальними пенсіями для працівників бюджетної сфери.

"Завдання робочої групи - введення на базі чинного законодавства за рішенням уряду з 2023 року соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями. Фактично це можуть бути ключові бюджетники, де ми можемо це випробувати без зміни законодавства. Але, звичайно, наша мета - запровадження відповідних законів і повноцінне запровадження накопичувальної пенсії в Україні в цілому", - сказав Шмигаль, якого цитує Nv.ua.

Раніше Міністерство соціальної політики представило оновлену концепцію другого рівня пенсійної системи, який передбачає введення обов'язкових пенсійних накопичень для всіх громадян.

Передбачається, що додаткові пенсійні накопичення українців будуть формуватися за рахунок частини єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб.