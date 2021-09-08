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Біткоїн став легальним в Україні: подробиці закону від міністра Михайло Федоров вважає, що парламент зробив революційний крок, і Україна опиниться на перших сторінках світових видань

Законопроєкт про віртуальні активи, ухвалений Верховною Радою 8 вересня в другому читанні, є революційним і, таким чином, Україна увійшла до переліку найбільш інноваційних країн. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це регуляційний законопроєкт, ми вивчили світовий досвід, і на сьогодні подібний законопроєкт прийняли найбільш інноваційні країни - це і США, і Сінгапур, і ми приєдналися до переліку таких країн. По суті у нас сьогодні за день оборот віртуальних активів становить приблизно 1 млрд гривень, і це ніяк не декларується, не сплачуються податки. Українці одні з найбільш адаптивних у світі, хто використовує різні криптовалюти, проводить операції на біржах. У нас взагалі не було законодавства, яке дозволяє нормально зареєструватися компанії, залучити гроші на банківські рахунки й проводити різні операції", - розповів міністр.

Федоров упевнений, що "цифровий бренд України" отримає міжнародне визнання.

"Коли законопроєкт набере чинності, у нас з'явиться юридична площина, і всі транзакції можна буде декларувати, сплачувати податки, всі обмінники, що працюють по Україні, зможуть працювати легально, бюджет від цього отримає додаткові кошти. А Україна з точки зору цифрового бренду отримає визнання у світі, популярність, і ми отримаємо додатковий капітал в бюджет", - сказав Федоров.

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Також міністр розповів, що оподаткування, пов'язане з віртуальними активами, буде найбільш ліберальним у світі. Таким чином, сподівається Федоров, Україна стане привабливою для інвестицій.

"Після ухвалення основного законопроєкту буде прийматися додатковий, ми хочемо зробити одне з найменших податкових завантажень у світі для того, щоб стимулювати прихід компаній в Україну. Деталі щодо Податкового кодексу будуть пізніше, але я можу сказати, що це буде один з найбільш ліберальних законопроєктів у світі. Податковий законопроєкт плануємо прийняти вже цього року, він невеликий, буде кілька змін до Податкового кодексу. Ми хочемо, щоб законопроєкт почав працювати в першому півріччі наступного року. Насправді сьогодні Верховна Рада зробила революційний крок, ми точно будемо на перших сторінках технологічних видань світу", - сказав Федоров.

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Як повідомляє LIGA.net, за даний законопроєкт проголосували 276 депутатів. Законопроєкт, зокрема, має впорядкувати регуляцію ринку віртуальних активів і його учасників. Він також регулює правовий статус віртуальних активів і цивільно-правових відносин між фізичними і юридичними особами, які виникають під час використання цифрових активів.

Нагадаємо, що в деклараціях про доходи за 2020 рік 652 чиновники задекларували 46 351 біткоїн на 75 млрд грн, серед них є і народні депутати. Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Роман Сухоставець на телеканалі "Україна 24" розповів про те, як перевірятимуть законність декларування біткоїнів чиновниками та політиками. "Біткоїни - це виклик цього року для Нацагентства. Відповідно до вимог законодавства, суб'єкти декларування, чиновники повинні задекларувати все наявне в них майно, в тому числі й біткоїни. В ході перевірки уповноважені особи Нацагентства перевірятимуть, чи справді інформація про задекларовані біткоїни відповідає дійсності. Вже за результатами перевірки будуть прийматися ті чи інші рішення", - зазначив чиновник.