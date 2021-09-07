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Україна отримала рекордний урожай: експерт розповів, чи вплине це на ціни Денис Марчук розповів, чи виправдані надії влади на виручку від експорту

В Україні зібрали рекордний урожай зернових - майже 45 млн тонн. Це найбільший обсяг за всю незалежність України, заявили в Міністерстві агрополітики. Найбільше врожаю зібрали в Одеській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. За прогнозами міністерства, цього року агросектор може сформувати більш ніж половину валютної виручки держави та забезпечити п'яту частину ВВП.

Чи реалістичні ці плани, розповів в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"У певний проміжок часу дійсно аграрний сектор забезпечив близько 45% валютної виручки, тому це цілком реальні цифри. У цьому сезоні в нас найкращі показники з врожайності в порівнянні з минулим роком, коли багато регіонів вразила сильна посуха, через що аграрії та держава недоотримали коштів. А в цьому сезоні нам сприяли погодні умови, аграрії були більше підготовлені за рахунок системи підтримки, в тому числі завдяки доступним системам кредитування. Вони мали можливість краще підійти до посівної кампанії й, відповідно, бачимо результат вже під час безпосереднього збору врожаю. Те, що цифри радують, — це однозначно і, звичайно, хочеться йти до нових рекордів", — сказав він.

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Експерт розповів, чи може рекордний урожай вплинути на ціни на продукцію для споживачів.

"Ми є глобальним гравцем на зовнішніх ринках у системі торговельних відносин у сільському господарстві, і ті чинники, які відбуваються на зовнішніх ринках, впливають і на ціни на внутрішніх ринках, зокрема й в Україні. Якщо ми подивимося на аналітичні дані, вони показують, що протягом серпня продовольчі ринки пішли вгору по цінових позиціях. Відповідно, цінові позиції ростуть і в Україні. Буквально за серпень пшениця додала в ціні з експорту майже 9% і, звичайно, всередині країни вона не може коштувати дешевше, ніж на зовнішніх біржах. Доводиться констатувати, що ми всередині країни залежимо від тих цін, які формуються зовнішніми ринками. Так що говорити про те, що рекордний урожай допоможе здешевити собівартість продукції, яка виробляється в Україні, на жаль, не доводиться", — сказав він.

Раніше радник зі стратегічного розвитку Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа прогнозував, що цього року Україна може отримати рекордний урожай зернових.

"Україна споживає третину від свого виробництва, вона істотно збільшила виробництво зернових культур - на початку 2000-х був урожай 25-35 млн тонн, зараз від 65 до 75 млн тонн. У поточному році, якщо говорити про прогнози Мінекономіки та закордонних аналітиків, вони ще вищі - в діапазоні 74-75 млн тонн. Якщо погода не зіпсується, це будуть показники, близькі до рекорду. При внутрішньому споживанні близько 25 млн тонн фактично 2/3 врожаю ми експортуємо, і тут ніяких загроз немає", — сказав Лапа.