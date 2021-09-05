22:59, Вчора

Транзиту газу не буде: Ілларіонов розповів, що робити Україні Ексрадник Путіна розповів, як Росія вчинить з транзитом газу через українську ГТС

Транзиту російського газу через українську газотранспортну систему після 2024 року не буде, заявив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" ексрадник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

"Я б сказав так, питання залишається закритим. Після 2024 року треба розраховувати на те, що газ з Росії через територію України поставлятися не буде. Україна повинна прийняти для себе рішення, що газу з Росії після 2024 року не буде взагалі. А до 2024 року обсяги газу будуть регулярно падати, скорочуватися, і скоро дійдуть до нуля", — сказав він.

Читайте також: Буде велика газова війна з Росією — політолог розповів деталі

Ілларіонов розповів, що потрібно далі робити Україні.

"Тому треба будувати свою енергетичну політику, економічну стратегію, свою стратегію інтеграції таким чином, виходячи з того, що газу з Росії після 2024 року через Україну не буде. Треба будувати свою середньострокову стратегію, виходячи з цього. Те, як поводиться Кремль під керівництвом Путіна стосовно України, відомо не вчора і не позавчора. Це відомо з 2006 року, коли Путін став перекривати вентиль на газовій трубі. Естонія, Латвія 1992 року, відразу після розвалу СРСР, зробили радикальні заходи щодо забезпечення енергетичної незалежності від Росії, а потім щодо забезпечення інтеграції естонської, латвійської, а пізніше і литовської енергетичних систем, в європейську енергетичну систему. Ці країни два роки перебували в дуже скрутному становищі. Потім змогли адаптуватися до нових умов. І тепер всі три країни успішно існують в умовах енергетичної незалежності від Росії. Україна повинна йти цим шляхом", — сказав він.

Читайте також: Піскун про транзит російського газу: ми підписали договір, не дуже вигідний Україні

Нагадаємо, Росія завершує будівництво газопроводу "Північний потік-2" для доставки газу в Європу в обхід України. Президент США Джо Байден на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським 1 вересня гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" в разі виникнення енергетичної загрози Україні. Про це Зеленський повідомив після переговорів під час виходу до преси.

Президент Росії Володимир Путін 20 серпня після переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив, що перспективи транзиту газу через Україну після 2024 року, коли завершується поточний контракт, залежать від європейських покупців — з урахуванням технічного стану та екологічних характеристик українського маршруту.