17:27, Сьогодні

Європі начхати на чиїсь проблеми — експерт про транзит газу Геннадій Рябцев розповів, як Україна може зберегти частину транзиту газу

Україна може конкурувати з іншими транзитерами ціною транзиту газу — про це заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

"Якщо буде зацікавленість у використанні українського маршруту європейськими споживачами, то цілком ймовірно, що Україні вдасться зберегти як мінімум 20 млрд кубометрів транзиту, а то й більше. Тут все визначатиметься виключно економікою. Якщо хтось вважає, що це ("Північний потік-2" — ред.) виключно політичний проєкт, він глибоко неправий, тому що досить поцікавитися у будь-якого європейця, чи потрібен йому газ, він відповість "так", причому якомога дешевший. Йому начхати на проблеми, які у когось є через зменшення транзиту або війну. Як всім все одно, що сталося в Афганістані, також всім все одно, що відбувається в Україні", — сказав він.

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Експерт заявив, що Росія ніколи не продавала газ собі в збиток.

"Газпром" - один з основних платників до бюджету Російської Федерації. Якщо хтось у "Газпромі" працюватиме в збиток, його розвернуть і дадуть такого стусана, що його ніхто ніколи не знайде. Збиток "Газпрому" минулого року був пов'язаний зі зменшенням обсягу споживання газу внаслідок коронакризи", — сказав він.

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Нагадаємо, Росія завершує будівництво газопроводу "Північний потік-2" для доставки газу в Європу в обхід України. Президент США Джо Байден на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським 1 вересня гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" в разі виникнення енергетичної загрози Україні. Про це Зеленський повідомив після переговорів під час виходу до преси.

У Росії не згодні з заявою Байдена. Так, прессекретар президента РФ Володимира Путіна заяви, що "Північний потік-2" грає важливу роль в енергобезпеці Європи.