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Опитування: "білу" зарплату отримують менше половини українців Українці відповіли, чи сплачують вони всі податки та чи підтримують добровільне декларування

Майже 9% опитаних українців працюють неофіційно та отримують всю зарплату в конверті. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research.

Тільки 49% жителів міст з населенням понад 50 тисяч у віці 18-60 років отримують заробітну плату повністю офіційно (46%) або є приватними підприємцями та платять всі податки (3%).

Представники цієї аудиторії частіше підтримують ініціативу одноразового добровільного декларування доходів — 56% і 59% відповідно. В цілому ініціативу підтримують 47% опитаних у віці 18-60 років. Не підтримують - 24% учасників дослідження у віці 18-60 років.

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Крім того, тільки 10% респондентів вірять у те, що податкова служба не буде цікавитися походженням задекларованих коштів. Не вірять 66,3% опитаних. Вагалися з відповіддю трохи більше чверті - 26,5%.

Дослідження було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus показує структуру населення міст розміром понад 50 000 жителів у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту і регіону. Період проведення поля 1 вересня 2021 року, розмір вибірки — 1000 респондентів.

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Нагадаємо, в українців є рік, щоб задекларувати свої доходи та надалі вільно їх використовувати. Потім буде складніше розміщувати готівку в банках або придбати власність, не маючи офіційного доходу. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко. Він нагадав, що з 1 вересня починається кампанія з добровільного декларування. Також Мінфін закликав українців платити податки, адже це гроші для виплат пенсіонерам.

15 червня 2021 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо добровільного декларування фізичними особами активів, що належать їм, і сплати одноразового збору до бюджету.