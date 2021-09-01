13:15, Сьогодні

Накопичувальна система не врятує ситуацію з пенсіями в Україні - ексміністр "Загальнодержавна обов’язкова накопичувальна система – це фінансова афера", - запевнив Рева

Ситуація з пенсіями не покращиться, поки люди, які працюють в тіні, не вийдуть з тіні. І впровадження накопичувальної пенсійної системи не врятує ситуацію.

Про це в ефірі програми «Сьогодні Ранок» на телеканалі «Україна 24» заявив ексміністр соціальної політики Андрій Рева.

«Уряд немає ніяких планів, крім заяви про те, що не буде пенсій через 15 років. Я подивився прогноз ПФУ, і у мене одразу питання: ПФУ прогнозує економічну ситуацію одразу в 2040 році? Він же бере сьогоднішню ситуацію і каже, що люди працюють нелегально. І він прогнозує, що люди і далі працюватимуть нелегально. Якщо це збережеться, то тоді будуть такі цифри, які оголосив ПФУ. Але якщо сьогодні люди вийдуть з тіні, почнуть працювати легально, платити внески, то ситуація зміниться. Якщо ви будете працювати в тіні, то не зможете вийти на пенсію в 60 років, але якщо ви вийдете з тіні, у вас буде професійний стаж, то тоді зможете вийти на пенсію в 60 років. І це справедливо. Пенсії – це ваша страховка», - заявив ексміністр.

Читайте також: Економіст про ризики пенсійної реформи в Україні: завершиться черговим розкраданням

Він також наголосив, що впровадження обов’язкової накопичувальної системи не врятує ситуацію, бо вона буде провальною.

«Загальнодержавна обов’язкова накопичувальна система – це фінансова афера. Ви вкладаєте гроші в недержавний пенсійний фонд, який спрямовує гроші в економіку. Якщо немає фондового ринку, куди будуть вкладатися ці внески? Будуть вкладатися так само, як в східноєвропейських країнах, вони вкладалися в облігації внутрішньої державної позики. Тобто вони ідуть на фінансування дефіциту державного бюджету. В усіх східноєвропейських країнах державна накопичувальна пенсійна система рухнула – в Польщі, Угорщині, Чехії, Хорватії, Росії. Якщо ми бачимо такий катастрофічний результат, то чому збираємося наступати на ці граблі?» – зазначив Рева.

Читайте також: Марченко пояснив свою заяву щодо пенсій: "Люди люблять перекручувати"

Половина українців не зможуть вийти на пенсію у 60 років, їм не вистачить офіційного стажу. Про це повідомили в Пенсійному фонді України. Основна причина цього – неофіційна зайнятість. Відтак, при досягненні пенсійного віку не зможуть вийти на пенсію 53% жінок і 65,5% чоловіків. Згідно з прогнозом ПФУ, до 2040 року ситуація не покращиться.

Раніше депутатка від партії "Слуга народу" Марина Бардіна в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" прокоментувала заяву міністра фінансів Сергія Марченка про те, що українцям варто самостійно збирати собі на пенсію:

"Це у нас пішла інформаційна маніпуляція з цими 40 роками, про які говорив Марченко. Марченко чітко заявив, що він як 40-річний чоловік вже сьогодні турбується за свою пенсію і готовий звернутися до накопичувальної системи, щоб на пенсії не мати той пенсійний мінімум, який сьогодні у нас є, а мати більше грошей. Сьогодні в Україні працює два рівня системи. Мене ця заява змусила задуматися як молоду людину, ровесницю незалежності України: а що буде зі мною в 60 років? До цього я бачила, як живе моя бабуся, і усвідомлювала на цьому рівні, але про те, щоб зараз збирати для себе — про це я не думала. Коли ми говоримо про солідарну систему, вона нікуди не дівається. Але ми бачимо, що кількість людей старшого покоління постійно збільшується, а молодь народжує все менше і менше. І у нас виходить так, що ми сьогодні, сплачуючи ЄСВ, перерозподіляємо ці гроші на пенсії, і система працює так: віддав гроші — розподілили — вичерпано, дефіцит".