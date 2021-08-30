15:18, Сьогодні

Чиновники більше піклуються про збір податків — експерт про декларування доходів Василь Воскобойник розповів, як вплине на заробітчан закон про загальне декларування

Введення обов'язкового декларування не сприятиме тому, щоб заробітчани платили податки в Україні, заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

"Більшість трудових мігрантів не чекає від держави ніяких кроків на свою підтримку. І я не думаю, що загальне декларування якось на них вплине. Насправді трудові мігранти чують не те, що говорять наші чиновники. Наприклад, коли представник правлячої партії Данило Гетманцев каже, що Україна наздожене Польщу по зарплатах через 30-40 років, вони не чекатимуть цей період в країні. Якщо наші трудові мігранти чують промови міністра фінансів Сергія Марченка про те, що 40-річним українцям вже не загрожують пенсії в Україні, я не думаю, що їх можна чимось ще здивувати. Вони шукатимуть можливість виїхати за кордон, працювати в більш стабільних країнах і менше думатимуть про оплату будь-яких податків в Україні", — сказав він.

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"В Україні всі так думають про сплату або несплату податків трудовими мігрантами, а особливо про це турбуються ті, хто не зробив нічого, щоб українці мали робочі місця в Україні. У мене все більше складається враження, що чиновники більше піклуються про збір податків, ніж про розвиток країни", — додав Воскобойник.

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Додамо, в українців є рік, щоб задекларувати свої доходи й далі вільно їх використовувати. Надалі буде складніше розміщувати готівку в банках або придбати власність, не маючи офіційного доходу. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко. Він нагадав, що з 1 вересня починається кампанія з добровільного декларування. Також Мінфін закликав українців платити податки. Адже це гроші для виплат пенсіонерам.

15 червня 2021 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо добровільного декларування фізичними особами активів, що належать їм, і сплати одноразового збору в бюджет.

Згідно зі змінами, всі громадяни, які мають активи, з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки, можуть подати до податкових органів одноразову декларацію.