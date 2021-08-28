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Це дієвий інструмент — "слуга народу" про накопичувальну пенсію Марина Бардіна прокоментувала заяву міністра фінансів про пенсії

Заява міністра фінансів Сергія Марченка про те, що українцям варто самостійно збирати собі на пенсію, прокоментувала депутатка від партії "Слуга народу" Марина Бардіна в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Це у нас пішла інформаційна маніпуляція з цими 40 роками, про які говорив Марченко. Марченко чітко заявив, що він як 40-річний чоловік вже сьогодні турбується за свою пенсію і готовий звернутися до накопичувальної системи, щоб на пенсії не мати той пенсійний мінімум, який сьогодні у нас є, а мати більше грошей. Сьогодні в Україні працює два рівні системи. Мене ця заява змусила задуматися як молоду людину, ровесницю незалежності України: а що буде зі мною в 60 років? До цього я бачила, як живе моя бабуся, і усвідомлювала на цьому рівні, але про те, щоб зараз збирати для себе — про це я не думала. Коли ми говоримо про солідарну систему, вона нікуди не дівається. Але ми бачимо, що кількість людей старшого покоління постійно збільшується, а молодь народжує все менше і менше. І у нас виходить так, що ми сьогодні, сплачуючи ЄСВ, перерозподіляємо ці гроші на пенсії, і система працює так: віддав гроші — розподілили — вичерпано, дефіцит", — сказала вона.

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Бардіна розповіла, чим хороша накопичувальна пенсійна система.

"Щодо накопичувальної системи — добровільно, обов'язкова накопичувальна система до України ще не дійшла, хоч багато політиків говорили про неї як про необхідний інструмент. Це дійсно дієвий інструмент, коли працююча людина і роботодавець зможуть перераховувати гроші на індивідуальний накопичувальний рахунок. За кожною людиною буде закріплений такий рахунок, і ці гроші не будуть розподілятися на всіх громадян, а йтимуть на конкретні рахунки", — сказала вона.

Нагадаємо, глава Мінфіну Сергій Марченко написав у Facebook, що людям, яким сьогодні менше ніж 40 років, треба відкладати самостійно на власну пенсію в рамках накопичувальної пенсійної системи. Мовляв, темпи старіння населення такі, що кількість працюючих буде постійно скорочуватися, а кількість пенсіонерів — рости. Тому солідарна система в певний момент не впорається — не вистачить коштів.

Зараз фахівці Мінфіну шукають гроші, щоб компенсувати запуск накопичувального рівня пенсійної системи. Обговорюють варіант, коли 1% будуть брати з єдиного соцвнеску, і ще 1% — з прямої бюджетної програми.