17:08, Сьогодні

В Україні знову дозволили відключати комунальні послуги за борги: озвучено подробиці Експертка розповіла, де в українців найбільші заборгованості

В Україні зняли обмеження на відключення населення за заборгованість за комунальні послуги, яке передбачалося законодавством в умовах адаптивного карантину.

Подробиці розповіла в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" експертка в сфері ЖКГ Христина Ненно. Як зазначила експертка, в українців найбільша заборгованість "не за газ, не за електрику".

"Найменша заборгованість за електрику, оскільки її вимикають, не чекаючи великих накопичень. Наприклад, якщо впродовж трьох місяців не було проплати, спочатку надходить смс-повідомлення, потім письмове повідомлення, в платіжці сказано, що протягом певного терміну несплати, 10 днів здається, вам вимкнуть", - сказала експертка.

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За її словами, найбільші заборгованості – за централізоване опалення і гаряче водопостачання.

"Виникають основні проблеми, що чисто технічно відключити дані послуги для споживачів неможливо. Ми не можемо відрізати повністю стояк на 16 поверхів. Технічно це можна робити лише в новобудовах", - сказала Ненно.

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Експертка також прокоментувала процедуру відключення:

"Спочатку вони будуть надсилати повідомлення з проханням про здійснення оплати, з проханням, якщо немає можливості здійснити даний вид оплати, звернутися до комунального підприємства, чи ОСББ, чи керуючої компанії... для створення договору реструктуризації. Або безпосередньо напряму до підприємства, з яким людина має договір, наприклад по Києву це теплокомуненерго, або до водоканалу, якщо ми про воду говоримо".

Нагадаємо, в Україні набули чинності зміни до законодавства, які знову дозволяють обмежувати надання житлово-комунальних послуг боржникам. Винятки становитимуть регіони, які перебувають у червоній зоні карантину. Обмеження на відключення боржників від послуг ЖКГ буде ще 30 днів після виходу регіону з червоної зони, пише "Укрінформ".

17 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)".

Законом визначалося, що на період дії карантину або обмежувальних заходів та протягом 30 днів з дня його скасування забороняється: нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, припинення надання житлово-комунальних послуг громадянам у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі, тощо.