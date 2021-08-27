14:05, Сьогодні

Марченко пояснив свою заяву щодо пенсій: "Люди люблять перекручувати" Сергій Марченко пояснив, що відбувається з пенсіями в Україні

У Міністерстві фінансів заявили, що українцям, яким зараз до 40 років, доведеться відкладати пенсійні кошти самостійно. Цю заяву пояснив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" міністр фінансів Сергій Марченко.

"Люди іноді люблять перекручувати те, чого не було сказано. Потрібно розуміти контекст. Я хочу пояснити, що я говорив про себе особисто, що мені, як 40-річному, якщо нічого не змінювати в існуючій пенсійній системі, на пенсію розраховувати не варто. вона або буде досить низькою, або взагалі мізерною. Це малося на увазі. Щоб це змінити, я як 40-річний потенційний пенсіонер думаю, що зробити, щоб були механізми, які дозволять мені накопичити собі на старість. Точно так же це може стосуватися будь-кого — 40-річного, 50-річного або молодших людей. Це питання створення стимулів для того, щоб люди збирали та відкладали кошти, щоб в майбутньому мати пенсії", — сказав він.

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Марченко відповів на питання, чи не стануть такі заяви стимулом для людей працювати неофіційно з "чорною" зарплатою.

"Я ні в якому разі не хотів би, щоб це пов'язувалося з несплатою податків або ЄСВ. У нас солідарна пенсійна система, і оплачуючи ЄСВ, ви забезпечуєте оплату пенсій чинним пенсіонерам. Зараз розмір ЄСВ досить незначний у порівнянні з тим, що було раніше. Його у 2015 році знизили у 2 рази. В результаті дефіцит Пенсійного фонду також зріс у два рази. І ми або будемо шукати гроші з інших платників податків і закривати цю дірку, але збільшувати податкове навантаження і збільшувати ЄСВ ніхто не планує. Так що в цих умовах ми повинні шукати механізми, щоб стимулювати громадян самостійно відкладати на пенсію. Зараз держава думає і відпрацьовує конкретні законопроєкти про механізм, який мав би довіру громадян, щоб вони могли додатково відкладати гроші на своє пенсійне забезпечення. Зараз кількість пенсіонерів практично дорівнює кількості працюючих людей. Цей тренд не зміниться в найближчі 5-10 років, йде старіння населення, зменшення кількості людей, які офіційно працюють. Це проблема, і держава її повинна вирішувати. Але вона не повинна вирішуватися шляхом тінізації економіки. Навпаки, ми намагаємося мотивувати громадян показувати доходи", — сказав він.

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Раніше Сергій Марченко написав у Facebook, що людям, яким сьогодні менше ніж 40 років, треба відкладати самостійно на власну пенсію в рамках накопичувальної пенсійної системи. Мовляв, темпи старіння населення такі, що кількість працюючих буде постійно скорочуватися, а кількість пенсіонерів — рости. Тому солідарна система в певний момент не впорається — не вистачить коштів.

Зараз фахівці Мінфіну шукають гроші, щоб компенсувати запуск накопичувального рівня пенсійної системи. Обговорюють варіант, коли 1% будуть брати з Єдиного соцвнеску, і ще 1% — з прямої бюджетної програми.