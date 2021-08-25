17:50, Сьогодні

Це благодійний жест - ексміністр про гроші МВФ для України Співпраця з МВФ - це не лише дешеві кредити, зазначив Павло Розенко

Гроші Міжнародного валютного фонду в сумі 2,7 млрд доларів, які отримала Україна, є "благодійним жестом", при цьому співпраця країни з МВФ залишається "на паузі".

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів ексвіцепрем'єр-міністр Павло Розенко.

"Вже понад рік Україна не отримує кошти від Міжнародного валютного фонду і, можна сказати, що співпраця з МВФ стоїть на паузі. Вона пов'язана з відкатом цілої низки реформ, про які говорять не лише в МВФ, а й наші партнери в Сполучених Штатах Америки та Європейському Союзі. Ці кошти, які виділені сьогодні, вони виділені абсолютній більшості країн світу. Понад 600 мільярдів МВФ виділив на підтримання економіки світу, яка постраждала внаслідок пандемії. Зокрема, Російська Федерація за цією ж програмою отримала понад 17 млрд доларів, сусідня Білорусь - близько 1 млрд доларів. Таким чином, це благодійний жест МВФ економіці світу", - сказав він.

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Розенко заявив, що його насторожують слова деяких чиновників "2,7 млрд ми отримали, а далі подивимось".

"Насправді ми чудово розуміємо, що співпраця з МВФ - це не лише кошти, не лише дешеві кредити. Це перш за все сигнали – сигнали інвесторам, нашим міжнародним партнерам. Адже МВФ, підтримуючи Україну, надаючи кредити, разом з тим дає сигнали про те, що Україна - прогнозована країна, в яку можна інвестувати, це країна, в яку треба інвестувати. А коли співпраця з МВФ стає на паузу - стають на паузу і всі економічні процеси, й аналітики потужних фінансових компаній дають сигнал інвесторам щодо цього питання", - пояснив ексвіцепрем'єр.

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Нагадаємо, МВФ 2 серпня затвердив розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) на підтримку світової економіки на суму 650 млрд доларів. Україна в рамках цієї програми отримала транш у 2,7 млрд доларів. Його повертати не потрібно, адже це спільне рішення для боротьби з наслідками пандемії у всьому світі, пише BBC.

Очікується, що розподіл СПЗ допоможе державам-членам "задовольнити довгострокову глобальну потребу в резервах, зміцнить довіру і сприятиме посиленню стійкості та стабільності світової економіки".

Загальний розподіл СПЗ набув чинності 23 серпня, цього дня нові СПЗ перевели країнам-членам МВФ пропорційно до їхніх квот у Фонді.

Раніше радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що Україна використає 2,7 млрд доларів від МВФ, щоб стимулювати економічний розвиток у середній та довгостроковій перспективі. На поточне споживання ці гроші не витрачатимуть.