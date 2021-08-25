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Росія може обійти рішення німецького суду щодо "Північного потоку": експерт розкрив деталі Триває погодження європейського і російського законодавства щодо "Північного потоку-2"

Рішення німецького суду зобов'язати оператора газопроводу "Північний потік-2" бути незалежним від компанії "Газпром" не завадить постачанню російського газу в Європу. Сторони можуть знайти обхідні рішення - продавати газ у міжнародних водах.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

"Це боротьба погоджень європейського і російського законодавства. Відповідно до російського законодавства тільки "Газпром" має право експортувати газ за межі Росії. Навряд чи Росія піде на зміни власного законодавства заради виконання якихось третіх енергетичних пакетів. Швидше за все, ситуацію буде вирішено дуже просто: газ буде передаватися в міжнародних водах, тобто продаватися десь за 15 км від узбережжя Німеччини й, таким чином, всі проблеми з формальної точки зору будуть вирішені", - пояснив експерт.

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За словами Рябцева, ніяких великих перемог щодо цього рішення суду "ніяка зі сторін не отримає і навряд чи могла отримати". А до України це рішення суду взагалі не має жодного відношення, додав він.

Раніше радниця глави НАК "Нафтогаз України" Світлана Заліщук повідомила в Facebook, що Вищий земельний суд німецького Дюссельдорфа зобов'язав оператора газопроводу "Північний потік-2" бути незалежним від російської компанії "Газпром".

"Вищий земельний суд Дюссельдорфа відхилив скаргу NS2 AG на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, таким чином накладаючи зобов'язання на "Північний потік-2" дотримуватися європейського законодавства, тобто Третього енергопакета. Це означає, що компанія - оператор"Північного потоку-2" повинна бути незалежною від "Газпрому", - пише Заліщук.

Вона також додала, що, згідно з рішенням суду, має бути забезпечений доступ альтернативних постачальників до 50% пропускної потужності газогону. За її словами, тепер сертифікація російського газогону "не відбудеться без дотримання європейських правил".