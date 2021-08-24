18:24, Сьогодні

Ющенко розповів, як в Україні протистояли появі на гривнях Мазепи Третій президент зазначив, що навіть сьогодні Мазепа "для третини українців ще зрадник"

Під час грошової реформи в Україні 1996 року, коли в обіг було введено гривню, низка українських політиків опиралася появі на 10-гривневій банкноті гетьмана Івана Мазепи.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24" розповів третій президент України Віктор Ющенко, який в той період очолював Нацбанк.

"Коли робили банкнотний ряд, моя думка була така, що націю можна піднімати, коли гроші будуть промовистими, що це місія просвітницька, патріотична. І в мене була проблема з Іваном Мазепою. І сьогодні для третини українців це ще зрадник, а тоді – це страхи Господні. Я прихожу до Кучми, показую банкнотний ряд і говорю: треба, щоб обов'язково президент це затвердив. Бо підпис президента – це алібі для мене від всіх собак, які будуть нападати. Так і сталось, в обід в перший день реформи телефонує мені Олександр Ткаченко (тодішній голова Верховної Ради – ред.). Він мені говорить: а хто вам дав право зрадників розміщувати на грошах? А я кажу: кого маєте на увазі? Він каже: Мазепу. Я кажу: так він не зрадник. Він тоді робить на три секунди педагогічну паузу і каже: ну що ж, Вікторе Андрійовичу, ми певно з вами вчили різну історію. І так пішла реформа, її оцінили як кращу монетарну реформу у Європі післявоєнного періоду", - розповів Ющенко.

Читайте також: Курс долара в Україні: у Зеленського озвучили прогноз до кінця року

Нагадаємо, 25 серпня 1996 року другий президент України Леонід Кучма підписав указ "Про грошову реформу в Україні", відповідно до якого вводилася в обіг українська національна валюта гривня.

2 вересня 1996 року Національний банк України випустив в обіг банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень і розмінну монету номіналом 1, 2, 5, 10, 25 і 50 копійок та припинив емісію українських карбованців, які підлягали обміну на гривні за курсом: 100 000 крб = 1 грн. Реформа була проведена за 2 тижні, від 2 до 16 вересня 1996 року.