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“Газпром” уже викачав з ЄС 6 млрд — експрем'єр про "Північний потік-2" Арсеній Яценюк розповів, хто програє від запуску російського газопроводу

Через “Північний потік-2” і махінації з цінами на газ “Газпром” за останні три місяці викачав з кишень німецьких, польських, всіх європейських платників податків 6 мільярдів доларів, — про це заявив у програмі “Час Голованова” на телеканалі "Україна 24” експрем'єр-міністр України, лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк.

Він нагадав, що 2014 року вніс законопроєкт, який давав можливість 49% української газотранспортної системи передати в управління партнерам з Європи чи з США.

"На жаль, попри те, що закон ухвалений, його так і не зреалізували. Якби європейці чи американці управляли 49% української газотранспортної системи, ніхто б із них не допустив “Північного потоку-2”, — сказав він.

Він також нагадав, що вів жорстку політику проти цього проєкту та їздив по всьому світу, щоби максимально блокувати “Північний потік-2".

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Від “Північного потоку-2” насамперед програють Україна, Польща, Словаччина через транзит, зазначив він. Водночас Європа програє уже зараз. За словами Яценюка, через "Північний потік-2" і маніпуляції російського "Газпрому" ціна на газ зросла з 200 до майже 600 доларів за останні три місяці. За даними українського оператора газотранспортної системи, тільки за місяць “Газпром” заробив на цьому 1,5 мільярда євро:

“За три місяці російський “Газпром” викачав з кишень німецьких, польських, всіх європейських платників податків 6 мільярдів доларів. У них калькулятор є чи нема? Хай когось не цікавить Україна, але ж ви про себе можете подумати?” — сказав він.

Арсеній Яценюк також нагадав, що заявляв про помилковість угоди з РФ про транзит, підписаної “Нафтогазом” 2019 року:

“Не можна було підписувати до 2024 року двосторонню угоду з Росією. Її треба було підписувати тристоронню з Європою, і не на п’ять років, а на 10-15. І тоді у нас би сьогодні не виникало дискусії про те, як ми героїчно боремося проти “Північного потоку”. Переживаю, щоб ми так само “героїчно” не програли цю боротьбу”.

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Він наголосив, що потрібна була угода з гарантованими мінімальними обсягами прокачки, фінансовими санкціями та з розглядом цієї справи виключно в Стокгольмі.

Нагадаємо, США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США й Німеччина зазначили, що в інтересах України та Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.