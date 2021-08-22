16:45, Сьогодні

Експерт про зустріч Зеленського і Меркель: гарантій транзиту газу через Україну немає Міжнародник розповів, як Україна може мінімізувати ризики від втрати транзиту

Інтеграція в європейський газовий ринок може мінімізувати втрати України від запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів експерт-міжнародник Олександр Сушко.

На запитання, чи отримала Україна якісь гарантії транзиту газу після переговорів президента Володимира Зеленського та канцлерки Німеччини Ангели Меркель, експерт відповів:

"Я не чекав ніяких гарантій – тому їх немає, це не дивина. На сьогодні питання звучало: чи Україна може отримати якісь гарантії. Ідеться, скоріше, про певні пакетні рішення, які означатимуть, з одного боку, мінімізацію ризиків від втрати транзиту, мінімізацію можливостей Росії шантажувати Україну власне відсутністю постачання. Але, насправді, Україна сьогодні не є покупцем російського газу, тому цей фактор не настільки критичний".

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Як пояснив Сушко, в більш широкому сенсі ці гарантії "означають певний алгоритм включення України в єдиний європейський енергетичний ринок".

"Причому йдеться не лише про природний газ, але і про електроенергію, водень – тобто зелену енергетику. Це комплекс заходів, які ще треба розробити, передбачити їх фінансування, певний календар їхнього впровадження. Але це все одно не буде гарантією в класичному сенсі, коли хтось за нас воюватиме, якщо нам перестануть постачати газ", - наголосив він.

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Раніше США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США й Німеччина зазначили, що в інтересах України та Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Президент Росії Володимир Путін 20 серпня після переговорів з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що перспективи транзиту газу через Україну після 2024 року, коли завершується поточний контракт, залежать від європейських покупців - з урахуванням технічного стану й екологічних характеристик українського маршруту.

Путін зазначив, що Росія готова і після 2024 року транзитувати газ через Україну, "але повинні зрозуміти, на який термін і в якому обсязі, а для цього повинні зрозуміти від європейських партнерів, скільки вони готові закуповувати", пише DW.