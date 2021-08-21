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Запуск "Північного потоку-2": Вітренко запевнив, що ГТС України не піде на металобрухт Україна може переорієнтувати газотранспортну систему, зазначив глава "Нафтогазу"

Газотранспортна система України у випадку припинення транзиту російського газу може переорієнтуватися на власний видобуток газу і на транспортування водню.

Про це повідомив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. На запитання, чи може українська ГТС піти на металобрухт після можливого припинення транзиту російського газу, Вітренко відповів:

"Ні, не піде, це перебільшення. У нас є значні обсяги власного видобутку. І ми маємо переорієнтувати нашу газотранспортну систему якраз на власний видобуток природного газу, на власний видобуток біогазу. У нас є величезний потенціал для вироблення біогазу, мова може іти про 10 млрд кубометрів на рік. Це фактично стільки газу ми імпортуємо зараз. А також ми маємо розглядати такі варіанти, як використання цієї системи (ГТС – ред.) для транспортування водню".

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За словами глави "Нафтогазу", Україна чесно каже своїм партнерам, що якщо "Північний потік-2" буде зупинений, або якщо європейські компанії забронюють потужності української ГТС після 2024 року на довгий термін, наприклад, на 10 років, тоді доходи від транзиту, приблизно 20 млрд доларів, якраз будуть використані для фінансування цього "зеленого переходу".

"Модернізація вимагає десятки мільярдів доларів, і Україна якраз хотіла використовувати доходи від транзиту для фінансування цього зеленого переходу", - заявив він.

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що Україні потрібні реальні контракти з європейськими компаніями на транзит газу після 2024 року, а не обіцянки Заходу щодо забезпечення транзиту.

"Нам не потрібні обіцянки, а реальні контракти з європейськими компаніями на ті обсяги, які зараз йдуть через Україну. Таким чином ми будемо впевнені в тому, що ці обсяги й надалі йтимуть через Україну. А якщо для якихось додаткових обсягів потрібен "Північний потік-2", то нехай тоді вони вже вкладають контракти на ці додаткові обсяги з "Газпромом", забезпечують відповідність "Північного потоку-2" європейському регулюванню, і тоді в такому ключі будуть розмови", - заявив глава НАК "Нафтогаз".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 20 серпня після переговорів з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що перспективи транзиту газу через Україну після 2024 року, коли завершується поточний контракт, залежать від європейських покупців - з урахуванням технічного стану і екологічних характеристик українського маршруту. Він нагадав, що Меркель "завжди дотримувалася цієї позиції про продовження транзиту газу через Україну після 2024 року".

"Я запевнив, що ми повністю виконаємо всі зобов'язання за транзитним договором, навіть після відходу Меркель з поста канцлерки", - заявив президент РФ.

Путін зазначив, що Росія готова і після 2024 року транзитувати газ через Україну, "але повинні зрозуміти, на який термін і в якому обсязі, а для цього повинні зрозуміти від європейських партнерів, скільки вони готові закуповувати", пише DW.