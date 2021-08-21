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Російський політик про транзит газу через Україну: не варто довіряти словам Путіна Україні в питанні транзиту газу треба сподіватися на краще, але готуватися до найгіршого, вважає Леонід Гозман

Україна не повинна довіряти словам президента Росії Володимира Путіна щодо можливості продовження транзиту газу через її територію після запуску газопроводу "Північний потік-2".

Таку думку в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" висловив російський політик Леонід Гозман.

"Я б у будь-якому випадку не став довіряти словам Путіна, що транзит газу буде продовжено (після 2024 року - ред.), це не більше, ніж слова, а в нас є докази того, як російське керівництво відноситься і до слів, і до документів. Ми бачимо, як Путін ставиться до обіцянок, які дає власному народу, наприклад, не підвищувати пенсійний вік чи не змінювати Конституцію. Які підстави вважати, що те, що він пообіцяє Україні, він буде виконувати? Немає. Тим більше, що він не пообіцяв, а сказав: так, ми готові, але нам треба 1, 2, 3, 4, 5. А далі він скаже, що якщо 1, 2, 3, 4, 5 не виконано, то він змінює своє рішення. Є старий вислів - сподівайся на краще, але готуйся до найгіршого. Я б готувався до найгіршого", - зазначив Гозман.

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Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 20 серпня після переговорів з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що перспективи транзиту газу через Україну після 2024 року, коли завершується поточний контракт, залежать від європейських покупців - з урахуванням технічного стану і екологічних характеристик українського маршруту. Він нагадав, що Меркель "завжди дотримувалася цієї позиції про продовження транзиту газу через Україну після 2024 року".

"Я запевнив, що ми повністю виконаємо всі зобов'язання за транзитним договором, навіть після відходу Меркель з поста канцлерки", - заявив президент РФ.

Путін зазначив, що Росія готова і після 2024 року транзитувати газ через Україну, "але повинні зрозуміти, на який термін і в якому обсязі, а для цього повинні зрозуміти від європейських партнерів, скільки вони готові закуповувати", пише DW.