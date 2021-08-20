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Міністр про податкову амністію: скоро не можна буде просто витягти гроші з панчохи Україна посилює фінансовий моніторинг з 1 вересня

Податкова амністія в Україні дозволить легалізувати свої статки людям, які в 90-ті роки і на початку нульових заробляли гроші поза правовим полем.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

"Я думаю, що ні для кого не секрет, що в 90-ті роки, на початку нульових дуже багато людей працювали не просто неофіційно. Вони працювали фактично в позаправовому полі, не здійснюючи будь-яких правопорушень, саме тому, що так був організований в той час робочий процес. Люди, які набули в той момент певні статки, мова йде про будинки, квартири, можливо технічні споруди, навіть земельні ділянки, вони зараз отримали з 1 вересня завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського легальну можливість це легалізувати", - сказав він.

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Міністр нагадав, що "європейські країни, зокрема й Україна, посилюють фінансовий моніторинг".

"Скоро не можна буде просто витягти гроші з панчохи і заплатити за якусь велику покупку. Треба буде пояснювати фіскальним органам, звідки такі гроші, чи вони не отримані в незаконний спосіб. Тому власне це достатньо прозорий варіант, щоб легалізувати свої доходи, які були отримані в попередні періоди, можливо, була якась незадекларована спадщина", - пояснив Немчінов.

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Нагадаємо, Верховна Рада 15 червня ухвалила пакет законів про проведення податкової амністії з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Щоб взяти участь, необхідно буде подати спецдекларацію. Валютні цінності на рахунках у банках в Україні і права грошової вимоги до резидентів України можна буде амністувати за ставкою 5%; валютні цінності на рахунках в іноземних банках або в іноземних фінансових установах і права грошової вимоги до нерезидентів України - 9%, ОВДП - 2,5%.

Автор ініціативи, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявляв, що законопроєкт необхідний для простих громадян, які за 30 років накопичили певні кошти, ухиляючись від оподаткування.

Нацбанк роз'яснив, як українцям відкривати рахунки для спеціального добровільного декларування.

Громадяни зможуть звернутися до банків і відкрити там рахунок зі спеціальним режимним використанням, і потім на ньому розмістити кошти в національній чи іноземній валюті та банківські метали. Вносите це потрібно через операційну касу за заявою на переказ готівки, а в графі призначення платежу вказати добровільне декларування. Вже з 1 вересня кошти зі спецрахунків можна буде зарахувати на поточний.