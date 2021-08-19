21:49, Вчора

"Північний потік-2" працюватиме: експерт розповів, що робити Україні Іван Плачков розповів, як Україна може убезпечити себе в ситуації з "Північним потоком"

Німеччина призначила спецпредставника з транзиту газу через Україну — ним став Георг Вальдерзеє. Він працюватиме над укладенням контракту між Росією та Україною, щоб транзит газу не зупинився після завершення договору у 2024 році.

Ситуацію з транзитом газу прокоментував у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" глава Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков.

"Почнемо з того, що "Північний потік-2" буде закінчено і він працюватиме. Сьогодні "Газпром" остаточно закінчив ділянку "Сербія-Угорщина", вона забезпечує без української газотранспортної системи практично всі свої контракти. Що стосується України, ми на сьогодні прокачуємо 40 млрд кубів газу, і є договір до 2024 року. Хоча наша ГТС розрахована на 180 млрд, а максимум ми прокачували десь 130. Зрозуміло, що економічність роботи при 40 млрд кубів при проєктній потужності 180 дуже низька. ГТС працює за собівартістю, практично ніякого прибутку ми не отримуємо", — сказав він.

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Експерт розповів, що потрібно зробити, щоб гарантувати транзит газу.

"Упевненості немає, ми знаємо Росію і знаємо "Газпром". Можливо, напередодні нового року або після з'являться якісь "технічні проблеми" і зупинять нібито для ремонту. Мовляв, ми не відмовляємося. А на той час у нас максимальне споживання газу, і буде дуже складно забезпечити споживачів України без транзиту газу. Тому нам потрібні гарантії, щоб не було "випадкових" або штучних ситуацій. На майбутнє нам необхідне продовження цього контракту мінімум на 15-25 років, і бажано, щоб було збільшення транзиту. Якщо цього не буде, у нас можуть бути великі питання з газопостачанням споживачів України. І щоб їх забезпечити, нам потрібно виконання декількох умов. По-перше, нам потрібно закачати в сховища не менше 23-24 млрд кубів газу, щоб у нас був запас, тому що з сьогоднішніми 15-17 млрд ми це питання не вирішимо. По-друге, потрібно забезпечити рівень видобутку мінімум 100 млн на добу, а ми не збільшуємо, а зменшуємо. І під час зимового максимуму нам потрібно ще купувати в Європі десь 50-70 млрд кубів газу", — сказав він.

Нагадаємо, США та Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва "Північного потоку-2". Вони зазначили, що в інтересах України та Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до 10 років. Крім того, Німеччина продовжить просувати енергетичні проєкти з Україною, особливо в галузі поновлюваних джерел енергії та енергоефективності.

Раніше ексміністр оборони України Анатолій Гриценко заявив, що президент Росії Володимир Путін підіймає ціни на газ для Заходу і вже укладає ф'ючерсні контракти на газ з "Північного потоку-2".

"Путін вже вважає, що "Північний потік-2" працює, і вони на Московській біржі торгують обсягами, і цей газ вже законтрактовується європейцями. І там ціна приблизно вдвічі менша, ніж зараз. Він грає з ними в кішки-мишки, він уже зараз використовує поки не як зброю, щоб бити по європейцях, він більше б'є по нас, але потім точно так само зможе грати з Європою, бити по Європі", — сказав Гриценко.