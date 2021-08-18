16:05, Сьогодні

Експерт про створення національного авіаперевізника України: це просто нерозумно В українського внутрішнього ринку авіаперевезень є величезний конкурент, зазначив Андрій Гук

Створення в Україні національного авіаперевізника є недоцільним в умовах високої конкуренції на внутрішньому ринку перевезень.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів експерт з авіаційного права Андрій Гук, коментуючи відповідну ініціативу української влади.

"В українського внутрішнього ринку авіаперевезень є величезний конкурент, якого дотує держава, і ціна на квиток якого є надзвичайно малою порівняно з тією, яка реально повинна бути. Це залізниця, якою з'єднані всі основні міста. Друге – є певний пасажир, який не пересяде з залізниці в літак, тому що він банально навіть боїться... Є багато проблем з цим. Якщо ми говоримо про ідею національного перевізника, то, на мою думку, це коли дуже хочеться, але не можеться", - наголосив експерт.

Гук зазначив, що для створення національного авіаперевізника потрібні великі кошти, тому "це більше схоже на якусь бездонну яму, куди можна зарити дуже великий бюджет".

"Для створення авіакомпаній потрібні, по-перше, аеропорти, потрібна інфраструктура. Потрібні фахівці, яких в Україні до речі є достатньо. Але досі жодного серйозного імені невідомо, щоб хтось займався цим проєктом. Ніхто із відомих нормальних авіаторів не хоче туди приєднуватись, тому що розуміють всю банальність і несправжність цієї ідеї", - заявив він.

Експерт нагадав, що в Україні вже є державні авіакомпанії, "на базі яких можна щось створювати, а не створювати нову авіакомпанію".

"Крім того, всередині України є кілька авіакомпаній. Дуже мало які країни можуть собі дозволити 2-3 перевізників. В Україні є SkyUp, є МАУ, інші авіакомпанії - Windrose, Azur Air і так далі. При такій високій конкуренції фінансувати державний проєкт є просто нерозумно", - додав Гук.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч з директором французької консалтингової компанії Aerogestion Марком Роше і обговорив з ним створення національного авіаперевізника України. Зеленський зауважив, що внутрішній ринок авіаперевезень в Україні не задовольняє всіх стратегічних потреб держави, тому було ухвалено рішення про створення національного авіаперевізника, повідомляє прес-служба глави держави.

"Ми починаємо роботу. Цього року хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника", – розповів Зеленський директору Aerogestion, зауваживши, що Україна охоче розгляне ідеї щодо реалізації цього проекту.