11:08, Сьогодні

В Україні розкрили подробиці газового шантажу Росії: це цілеспрямована політика Кремль готується до сертифікації газопроводу "Північний потік-2"

Росія відмовляється транзитувати через Україну додаткові обсяги газу для Європи, щоб тиснути на ЄС у питанні сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповіла директорка з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями "Оператора ГТС України" Ольга Белькова.

"Загальне споживання в Україні приблизно 30 млрд кубометрів, самостійно Україна виробляє близько 20 млрд, залишається знайти десь ще 10 млрд. У колишні часи ми брали в Росії, сьогодні в України є можливість брати в наших дружніх країн - Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини. Найбільші потужності на кордоні зі Словаччиною. У нормальному режимі ми повністю справляємося з тими можливостями, які є в України", - сказала вона.

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Белькова додала, що, "безумовно, потрібно включати ризик-менеджмент, коли йдеться про складні погодні умови або нестабільність на ринку".

"Як ми бачимо, в Європі Росія фактично піднімає газ зі сховищ, які знаходяться в Європі, замість того, щоб транзитувати територією України додаткові обсяги. Ми вважаємо, що це цілеспрямована політика, якою готують ґрунт для подальшого політичного тиску у зв'язку з можливими перешкодами, які виникатимуть з осені з моменту розгляду сертифікації "Північного потоку-2", - заявила речниця "Оператора ГТС України".

За її словами, Україні потрібно "готуватися до диверсифікації власних джерел постачання газу".

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Нагадаємо, що Росія будує "Північний потік-2" в обхід України, що може викликати падіння транзиту газу через українську газотранспортну систему. США й Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва цього газопроводу, за прогнозами, він буде готовий до введення в експлуатацію в кінці серпня - початку вересня.

Проте деякі аналітики вважають, що запуск може бути відкладений. Зокрема, російський політичний і громадський діяч Марк Фейгін вважає, що "проблема може виникнути, тому що створюється монополія ринку газу, і фактично Німеччина стає оператором як Східної, так і Центральної Європи".