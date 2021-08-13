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Долар подешевшав: експерти прогнозують нове підвищення восени Експерти розповіли, чому курс долара знизився

Час купувати валюту: за тиждень долар подешевшав ще на 8 копійок, повідомляється в сюжеті програми "Економіка" на телеканалі "Україна 24".

Долар у банках продають в середньому за 26,70 грн, це вигідний курс, який зацікавив українців. Попит на американську валюту зростає, з початку місяця населення купило 45 млн доларів — про це повідомив глава ради Нацбанку Богдан Данилишин.

Однак експерти кажуть, що дешевий долар - це сезонне явище. Курс повернеться до позначки 27 гривень вже на початку осені, так що у гривні ще є час посилити позиції.

"У нас стабільна гривня, як не дивно, завдяки коронавірусу, тому що за період коронавірусу у нас практично не змінився експорт, але дуже впав імпорт. І таким чином у нас зовнішня торгівля збалансувалася. Економічних, фінансових ризиків для девальвації гривні немає", — заявив економіст Андрій Новак.

Курс долара до гривні в Україні до кінця 2021 року зберігатиме стабільність, заявив раніше радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

Також раніше повідомлялося, що євро вперше з минулого року значно втратило в ціні, мінус 2 грн тільки з початку літа. При цьому восени ситуація може змінитися, попереджають експерти.