22:38, Вчора

Гарантувати не може ніхто — ексзаступниця міністра про транзит газу через Україну Олена Зеркаль розповіла про сценарії на випадок, якщо Росія відмовиться від транзиту через Україну

Ніхто не може гарантувати транзит газу через Україну — про це заявила ексзаступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Напрацьованого рішення ще немає, оскільки є, те що називається, elephant in the room, це Росія. Як себе буде вести Росія цієї зими, ніхто не знає, думаю, що канцлерка не виняток. Багато що залежить від Росії, і гарантувати постачання російського газу через територію України не може ніхто, тому що ми знаємо практику переривання транзиту, ми знаємо, як дотримуються контракти, ми знаємо, що цивілізований підхід не притаманний Російській Федерації у відносинах з Україною. Що вона (Меркель — ред.) нам може гарантувати — не знаю", — сказала вона.

Читайте також: Росія поширює багато чуток — в оператора ГТС розповіли про транзит газу

Зеркаль розповіла, що Україна відпрацьовує альтернативний сценарій.

"Сподіваюся, що ми побачимо якісь конкретні напрацювання щодо того, як відбуватиметься діалог, кому вона це доручає, як вона бачить можливість використання фондів, що вони збираються робити для того, щоб забезпечити застосування норм європейського законодавства до Північного потоку. Ми зараз цей сценарій (якщо Росія відмовиться від транзиту газу через українську ГТС — ред.) відпрацьовуємо з американцями, це буде предметом дискусії під час візиту президента й міністра енергетики до США", — сказала вона.

Нагадаємо, США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США і Німеччина зазначили, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Крім того, Німеччина продовжить просувати двосторонні енергетичні проєкти з Україною, особливо в галузі відновлюваних джерел енергії та енергоефективності.