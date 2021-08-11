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Експерт про пенсійну реформу в Україні: виплати будуть років за 30 Кабміну потрібно дуже обережно підходити до питання введення накопичувальних пенсій, вважає Андрій Павловський

Україні при запровадженні другого рівня пенсійного забезпечення, накопичувальної системи, потрібно врахувати невдалий досвід своїх сусідів.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" експерт з питань соцполітики Андрій Павловський, коментуючи пенсійну реформу, яку анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Як зазначив експерт, перші пенсійні виплати "будуть років за 30, і про це треба людям відверто казати".

"Хотів би звернути увагу, що уряд обов'язково повинен врахувати негативний досвід наших східноєвропейських сусідів - таких як Польща, Чехія, Угорщина, які намагались запровадити другий рівень пенсійного забезпечення, саме пенсійну накопичувальну систему, але в них це не вдалося зробити. Польща заморозила другий рівень накопичувальної системи через те, що в них були високі адміністративні видатки. В Угорщині це взагалі перетворилося на одну велику фінансову піраміду, тому вони залишки коштів повернули назад у солідарну систему. Також вона знаходиться в замороженому вигляді в Чехії. В Росії було невдале намагання запровадити цю систему", - розповів він.

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За словами Павловського, "дуже помірковано, дуже обережно треба до цього підходити", оскільки в Україні не розвинуті ринки фінансових послуг і цінних паперів.

"Фахівці міжнародних фінансових інституцій кажуть, що можна запроваджувати накопичувальну систему, коли економіка знаходиться у сталому розвитку, коли є підйом економіки хоч декілька років поспіль, хоча б по 5-7% зростання ВВП, коли є зростання доходів населення - це найбільш вдалий час, коли можна зробити перший крок із запровадження", - пояснив експерт.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 3 серпня заявив, що в Україні з 2023 року почнуть запроваджувати соціальні пакети з накопичувальними пенсіями для працівників бюджетної сфери.

"Завдання робочої групи - введення на базі чинного законодавства за рішенням уряду з 2023 року соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями. Фактично це можуть бути ключові бюджетники, де ми можемо це випробувати без зміни законодавства. Але, звичайно, наша мета - запровадження відповідних законів і повноцінне запровадження накопичувальної пенсії в Україні в цілому", - сказав Шмигаль, якого цитує Nv.ua.

Раніше Міністерство соціальної політики представило оновлену концепцію другого рівня пенсійної системи, який передбачає введення обов'язкових пенсійних накопичень для всіх громадян.

Передбачається, що додаткові пенсійні накопичення українців будуть формуватися за рахунок частини єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб.