11:45, Сьогодні

4 тисячі доларів викладачам: Шкарлет розповів, кому і коли чекати Також міністр розповів, яке підвищення зарплат вчителям буде найближчим часом

Зарплата 4 тис. доларів для професорів реальна, а для педагогів за підсумками 2021 року зарплата підвищиться майже на 30%. Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні" розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"4 тис. доларів були озвучені у 2019 році, і думаю, що це буде реальність при першому етапі впровадження реформи системи вищої освіти. Це коли буде введений президентський університет, і для найкращих викладачів, професорів 4 тис. доларів буде реальністю. Звичайно, не для всіх. Але це буде точка перезавантаження системи вищої освіти", - сказав міністр.

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Шкарлет також зазначив, що у 2021 році для педагогів зарплата підвищиться двічі, і один раз - у 2022 році.

"У 2021 році підвищення зарплати для освітян відбуватиметься двічі. Перше було на 20% з 1 січня. Ще очікуємо на 1 грудня майже на 9%. Тому за 2021 рік підвищення майже на 30%. На 2022 очікується підвищення на кінець року, теж ми приблизно на 10% будемо чекати підвищення", - сказав Шкарлет.

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Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час участі в форумі "Україна 30. Освіта і наука" підписав указ "Питання проєкту "Президентський університет". Університет повинен стати "сучасним, інноваційним освітнім і науковим центром, що, зокрема, забезпечить підготовку лідерів для стратегічних галузей розвитку держави, готових до викликів сучасного мінливого світу". Передбачається, що в університеті будуть вивчатися інформаційні технології, кібербезпека і штучний інтелект, нанотехнології, аерокосмічні, енергетичні технології, біотехнології та науки про здоров'я, глобалізація та міжнародні комунікації.

Напередодні президентських виборів у команді Володимира Зеленського заявили, що піднімуть зарплати педагогам до 4 тис. доларів, однак потім визнали, що це неможливо зробити в нинішніх економічних умовах. У програмі Зеленського було зафіксовано, що професія вчителя стане престижною і високооплачуваною.