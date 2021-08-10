17:10, Сьогодні

Менш як 8 тис. грн на місяць - економіст пояснив, що таке жити за межею бідності На думку Владислава Зимовця, Держстат при визначенні рівня доходів домогосподарств не враховує різницю по регіонах

Люди, які живуть на місячний дохід менш як 8 тис. грн, живуть за межею бідності. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказав доктор економічних наук Владислав Зимовець, коментуючи дані про доходи домогосподарств, опубліковані Держслужбою статистики.

"За гранню бідності - це ті люди, які живуть на дохід менше ніж 8 тис. грн на місяць, це межа середнього класу. Можливо, є проміжний діапазон, але середній клас - це від 8 тис. і вище, якщо брати підходи Світового банку", - сказав економіст.

На думку Зимовця, Держстат використовує невірні підходи при визначенні рівня бідності домогосподарств.

"Держслужба статистики проводить опитування в досить вузькому колі - 10 тис. домогосподарств по різних регіонах, і виводить середні по Україні показники. Це неправильно, бо рівень життя, вартість життя в деяких регіонах значно нижча, ніж у Києві та обласних центрах. Є певні розбіжності, звідси й виходять відсотки, що більшість вважає, що середній клас - це вище 22 тис., але приблизно 30% вважає, що це від 8 до 22 тис., залежно від регіону, це також дуже важливо", - сказав Зимовець.

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За словами економіста, найбіднішими регіонами можна вважати захід і південь України.

"Є Західна Україна, там, де є безробіття, бідніші регіони, південь - Херсон, Миколаїв. Тут розбіжності можуть бути вдвічі між рівнем середнім, і ставлення інше до того, що таке середній клас, що таке рівень бідності. Бідна людина в Києві може бути не дуже бідною, наприклад, на півдні України в провінційному містечку або сільській місцевості", - сказав Зимовець.

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Як передає LIGA.net, відповідно до даних Держстату, при оцінці свого матеріального становища всього 1% українських домогосподарств віднесли себе до середнього класу. 31,9% українців не вважають себе бідними, але ще й не зараховують себе до середнього класу. Більшість домогосподарств - 67,1% - відносять себе до категорії бідних.

Раніше ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі каналу "Україна 24" заявив, що за останній рік витрати українців росли удвічі швидше, ніж їхні доходи. "Ми маємо дані соціологічних досліджень. Вони показують, що 54% ​​українців вважають, що фінансове становище їхньої сім'ї погіршилося. Ця цифра корелює з показником бідності, тобто співвідношенням між доходами й витратами. Збільшилася бідність до 51%. 54% самі себе вважають бідними, а 51% - це офіційна цифра наших вчених", - зазначив ексміністр.