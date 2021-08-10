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Час купувати євро: експерт пояснив, як подорожчає валюта до кінця року "Європейська економіка трохи повільніше розвивається, ніж американська", - сказав Дубас

Час купувати євро, валюта вперше з минулого року значно втратила в ціні, мінус 2 грн лише з початку літа. Якщо у червні за євро просили 33,58 грн, то нині 31,55 грн. Про це ідеться в сюжеті програми «Економіка» на телеканалі «Україна 24».

Вартість валюти нині залежить від ситуації на світових ринках, вважають в Асоціації українських банків. Через пандемію вона є несприятливою для багатьох валют світу, зокрема і для гривні. Втім восени ситуація може змінитися.

«Євро може залишитися на позначці 32-32,2 грн, якщо ми говоримо про завершення ІІІ кварталу. І, скоріше за все, на завершення року євро підросте до 33 грн за 1 євро, оскільки європейська економіка трохи повільніше розвивається, ніж американська», – сказав президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

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Курс долара до гривні в Україні до кінця 2021 року зберігатиме стабільність, заявив раніше радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

У програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" ексзаступник міністра фінансів Росії, публіцист Сергій Алексашенко пояснив, чому гривня зміцнюється:

"Останні півтора року весь світ живе в стані коронавірусу, економіки живуть у режимі різних обмежень. І одне з істотних обмежень — обмеження виїзного туризму. Українці менше їздять за кордон. Плюс проблеми на ринку продовольства, ціни зростають у всьому світі, плюс зростають ціни на сировину, Україна є бенефіціаром і того, й іншого. В результаті експорт України зростає, імпорт знижується. Я подивився статистику платіжного балансу України з 2016 по 2019 рік, сальдо поточних операцій, експорт товарів і послуг мінус імпорт товарів і послуг, весь час було негативним. 2020-2021 роки - Україна в плюсі. Ковід так вплинув на економіку України, що експорту стало більше, імпорту менше, ось і зміцнюється гривня".