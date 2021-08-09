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У Зеленського розраховують отримати від МВФ не менше 700 млн доларів: подробиці Радник президента очікує, що українське питання скоро винесуть на розгляд ради директорів МВФ

Україна розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду поточного року не менше 700 млн доларів за новим траншем.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

"Агентство Fitch випустило більш ніж позитивні меседжі щодо України, вони змінили прогноз зі стабільного на позитивний. Ми продовжуємо кооперацію з МВФ, зокрема за програмою stand by, і за цією програмою у вересні буде місія МВФ, ми очікуємо, що досить швидко буде українське питання винесене на розгляд ради директорів МВФ. Це означає, що ми можемо отримати як мінімум 700 млн доларів за наступним траншем. Водночас я б очікував, що цього року ми можемо отримати і більше, як мінімум ще додатковий транш", - сказав радник президента.

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За його словами, вже "сформована подушка безпеки на вересень, коли йдуть великі платежі за державними позиками, зробленими 6-7 років тому".

"Ми повинні виплатити 2,8 млрд доларів за зовнішнім боргом. Ситуація більш-менш не просто контрольована, а ми перебуваємо в зоні стійкого фінансового стану, наші золотовалютні резерви понад 28 млрд доларів", - заявив Устенко.

Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента в іноземній валюті України зі стабільного до позитивного, підтвердивши рейтинг на рівні В, передає Інтерфакс-Україна.

На це рішення вплинули відносна стійкість України до коронавірусного шоку і очікуване зниження держборгу до ВВП до 57% в 2021 році завдяки перевиконанню бюджету і відновленню економіки, говориться в повідомленні агентства.

Також у Fitch зазначили, що міжнародні резерви України мають тренд до зростання. Крім того, незважаючи на затримку з траншем МВФ за програмою stand by, країна відновила доступ до комерційного і МФО зовнішнього фінансування.