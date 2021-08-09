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Росії рано відкорковувати шампанське - експерт про запуск "Північного потоку-2" Також експерт розповів, як РФ веде гібридну війну в Європі за газовий ринок

Незважаючи на те, що Росія практично добудувала газопровід "Північний потік-2", у неї можуть виникнути проблеми з сертифікацією труби.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Дійсно, там залишилося прокласти близько 25 км труби, для цього знадобиться 1,5-2 місяці, але є ще одна серйозна проблема - сертифікація труби, і на сьогодні поки що жодна компанія на це не погоджується. Це може розтягнутися на невизначений термін. А труба без сертифікації нічого не варта, я б не радив відкорковувати шампанське російській стороні", - сказав Омельченко.

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Також експерт розповів, як Росія бореться за газовий ринок Європи.

"Є цікавий момент, що по суті в європейських контрагентів "Газпрому" немає правових аргументів якимось чином звинувачувати "Газпром", тому що він виконує свої експортні контракти. Але він веде за газовий ринок гібридну війну в Європі таким чином, що з одного боку виконує контракт, з іншого, коли газовий попит зростає, він просто його не задовольняє через те, що не замовляє додаткові потужності через Україну, а також не поспішає наповнювати свої європейські сховища газом, що робить і без того високі ціни ще вищими", - зазначив він.

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Нагадаємо, США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США і Німеччина зазначили, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", як Україна може обмежити використання Росією "Північного потоку-2".

"По-перше, ми повинні сконцентруватися на питанні сертифікації запуску цього газогону, тому що фактично є можливості, і наполягати на тому, щоб цей газогін був сертифікований згідно з вимогами Третього енергетичного пакету. Там є дуже суттєве обмеження щодо використання третіми сторонами. Щоб не тільки "Газпром" міг використовувати цей газогін, а й інші компанії. А якщо інших компаній не буде, то фактично можна обмежити використання цього газогону, як це було зроблено на газогоні Opal, де діє обмеження в 50%. Тому я вважаю, що наша основна боротьба наразі буде сконцентрована на питанні сертифікації", - повідомив він.