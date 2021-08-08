12:03, Сьогодні

Якщо цінники не збігаються: названо популярну схему обману покупців у магазині Максим Несміянов порадив покупцям бути уважними

У магазинах покупці часто стикаються з проблемою, коли вартість товару на касі виявляється вищою, ніж заявлена ​​на ціннику. У таких випадках претензії необхідно висловлювати не касиру, а адміністратору магазину.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" розповів виконавчий директор "Союзу споживачів України" Максим Несміянов.

"Основна скарга в людей, що цінники на товари в магазинах не збігаються - в торговій залі вони одні, а на касі інші. Був унікальний випадок, коли на вагах видається чіткий стікер, а на касі цей стікер автоматично перераховується і дає ціну, яка більша на 30%", - повідомив він.

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Як зазначив Несміянов, "різні бувають схеми", але покупцям треба бути уважними, оскільки закон у цьому випадку на їхньому боці.

"Якщо виникла така ситуація, треба говорити: ось ціна публічна, ось ваш чек. Касира ніколи не чіпайте в таких випадках, він не поверне різницю. Викликайте адміністратора і спілкуйтеся - вона вам поверне різницю. Не подобається їй щось - викликайте поліцію. Взагалі вам повинні повернути різницю - у них (у супермаркетах - ред.) на це є спеціальна каса. І найпростіший лайфхак - фотографуйте цінники, іноді ви технічно не можете згадати ціну", - порадив експерт.

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Раніше виконавчий директор "Союзу споживачів України" Максим Несміянов в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що покупець, який випадково розбив товар у магазині, не зобов'язаний оплачувати його вартість. Як пояснив експерт, згідно із законом, "покупець не зобов'язаний платити, якщо він не спеціально розбив товар, а довести, що ви спеціально розбили цей товар можна тільки через суд, відповідно до закону про захист прав споживачів".

"Продати насильно товар споживачеві не мають права, це називається нечесна підприємницька діяльність", - уточнив він.