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Викликають рак і сліпоту: українців попередили про небезпечні Е-добавки в продуктах Лікарі закликають прискіпливо вивчати маркування товару перед купівлею

Щороку на прилавках українських крамниць стає більше продуктів, які містять небезпечні для здоров'я компоненти. Деякі з них в Україні дозволені у невеликій кількості, а деякі - заборонені, проте інформацію про них на упаковці добре маскують.

Як повідомляється в сюжеті програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24", харчова промисловість давно навчилася подовжувати життя продуктів і підсилювати їхній смак за допомогою Е-добавок, але мало які з них безпечні. Е-добавки щільно засіли в продуктах на полицях, під кодом із літер і цифр ховаються емульгатори, стабілізатори, консерванти. Українці на них звертають увагу рідко.

Е-добавки класифікують за властивостями й позначають цифрами: одиниця – це барвники, серед них небезпечні Е-121 та Е-123. Вже доведено – у великій кількості вони викликають рак і можуть спричинити алергію. Та й загалом безпечний лише один: Е-100 – він натуральний, із куркуми. Консерванти, що продовжують термін придатності, позначають двійкою. Серед них майже всі – від 230 до 240 – погано впливають на шкіру, шлунок та серцево-судинну систему. Стабілізатори під цифрою чотири зберігають консистенцію продуктів, серед небезпечних – Е-407, Е-440, Е-450, Е-461, Е-462, Е-463, Е-465, Е-466. Е-477 може спричинити онкологічні захворювання. А от підсилювачі смаку, приховані під цифрою шість, – загрожують сліпотою для тих, хто зловживає продуктами з цією добавкою.

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Водночас виробники ці позначки спритно ховають – замість Е-маркування зазначають назви сульфатів і солей, які недосвідчений покупець може сплутати з натуральними компонентами.

Серед магазинних товарів Е-добавки найчастіше трапляються в йогуртах, твердому та плавленому сирах і в печиві. Чи не найбільше Е-добавок ховається в солодощах. Йдеться не лише про ароматизатори – тут і підсилювачі смаку, і подовжувачі терміну зберігання.

Лікарі радять прискіпливо вивчати позначки перед купівлею товару, щоб не зашкодити собі.

"Е-шки можуть викликати такі захворювання, як захворювання серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, онкологію й алергічні реакції, які можуть призвести до анафілаксії", - попередив сімейний лікар Владислав Ващенко.

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Раніше фахівець Центру громадського здоров'я МОЗ України Наталія Усенко в ефірі телеканалу "Україна 24" прокоментувала чутки про те, що популярна харчова добавка глутамат натрію нібито вкрай шкідлива для здоров'я.

"Річ у тому, що глутамат натрію - це сіль глутамінової кислоти, яка входить до складу багатьох натуральних харчових продуктів. Утворюється глутамат натрію в тому випадку, якщо ми харчові продукти термічно обробляємо з сіллю. Ви кинули гриб у каструлю, додали сіль, проварили - у вас додався глутамат натрію. Це речовина, яка дає нам відчуття білкової їжі... Це нешкідлива речовина", - сказала представниця МОЗ.

За її словами, глутамат натрію може бути небезпечний, але так само небезпечна сіль.