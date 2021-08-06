21:07, Вчора

Україна витратить новий транш МВФ на "подушку безпеки": у Зеленського розкрили деталі Гроші МВФ не витрачатимуть на поточне споживання

Україна використає новий транш Міжнародного валютного фонду в розмірі 2,7 млрд доларів, щоб стимулювати економічний розвиток у середній та довгостроковій перспективі. На поточне споживання ці гроші не витрачатимуть.

Про це розповів в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

"Наразі дискусія триває. Але як я розумію ситуацію, частина цих коштів може бути заведена в золотовалютні резерви НБУ, щоб створити додаткову подушку безпеки для країни. Частину цих коштів буде використано цього року, але значну частину буде використано наступного року. Йдеться про використання цих коштів не на, як кажуть, поточне споживання, а про використання цих коштів, щоб стимулювати економічний розвиток в країні у середньому та довгостроковому проміжку часу. А це означає, що їх треба витрачати на те, що дає так званий синергічний додатковий ефект", - сказав радник президента.

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Як пояснив Устенко, з точки зору цього додаткового ефекту, який забезпечує стійке економічне зростання, "це означає, що кошти можна використовувати на проєкти, пов'язані з розбудовою інфраструктури, з підтримкою або стимулюванням вітчизняних виробників, наприклад, з приводу машинобудування".

Нагадаємо, МВФ 2 серпня затвердив розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) на підтримку світової економіки на суму 650 млрд доларів. Україна в рамках цієї програми отримає транш у 2,7 млрд доларів вже до кінця літа. Його повертати не потрібно, адже це спільне рішення для боротьби з наслідками пандемії у всьому світі, пише BBC.

Очікується, що розподіл СПЗ допоможе державам-членам "задовольнити довгострокову глобальну потребу в резервах, зміцнить довіру і сприятиме посиленню стійкості та стабільності світової економіки".

Загальний розподіл СПЗ набуде чинності 23 серпня, цього дня нові СПЗ переведуть країнам-членам МВФ пропорційно до їхніх квот у Фонді. 2,7 млрд з цієї суми Україна отримає "безоплатно та безумовно".

Як зазначив заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован, ці гроші стануть "гарним подарунком для України" до 30-річчя незалежності.